Jota Peleteiro, exmarido de Jessica Bueno, a un paso de hacerse millonario

Jota Peleteiro está apunto de cerrar un negocio redondo. Parece que al exmarido de Jessica Bueno, la vida le sonríe. Eso mientras su expareja ha dado un paso más en su relación con Luitingo. Los dos concursantes de 'Gran Hermano VIP' continúan inmersos en su particular luna de miel después de salir de la casa de Guadalix. No dejan de agasajarse mutuamente y de gritar a los cuatro vientos su felicidad máxima. Están enamorados y estar juntos se ha convertido en su prioridad. Prueba de ello son sus continuas idas y venidas para verse y las muestras de cariño constantes que se dedican en sus redes sociales. El exfutbolista, por su parte, también disfruta de un momento muy dulce. En lo personal, pero, sobre todo, en lo laboral.

La vida de Jota Peleteiro ha dado un giro de 180 grados en los últimos años. Desde que puso punto final a su relación con Jessica Bueno y dejó el fútbol, ha estado prácticamente desaparecido del foco mediático. Hasta ahora. El exjugador del Eibar se ha convertido en noticia gracias a su buen hacer en el sector empresarial, según ha podido saber 'El Debate'. La empresa de la que es presidente, Groinn, está a las puertas de cerrar un acuerdo millonario con el Gobierno por el que se embolsará 750 millones de euros. La compañía, de 80 trabajadores proporcionará ayuda digital para este fin a través de un avanzado sistema de inteligencia artificial.

El exfutbolista, feliz en el terreno laboral y en el amor

El negocio redondo que va a materializar Jota Peleteiro con el Ejecutivo le va a situar en lo más alto del sector empresarial. De acuerdo con fuentes cercanas al entorno del ex de Jessica Bueno, el cierre de la operación es inminente, indica 'El Debate'. La noticia del 'pelotazo' del exfutbolista se suma a su gran momento personal con su novia, Ajla Etemovic. La pareja ha pasado sus primeras Navidades juntos, como él mismo ha compartido en su Instagram, donde suma algo más de 66 mil seguidores.

Alejado de las polémicas, la última vez que el exfutbolista estuvo en boca de todos coincidió con la entrada de la novia de Luitingo a 'GH VIP'. La también ex de Kiko Rivera compartía entonces el duro relato de su divorcio con el padre de sus dos hijos (tiene otro con el hermano de Isa Pantoja). La mediática pareja puso punto final a su relación a finales de 2022 después de una década juntos. "He estado con tratamiento psicológico. Me han ayudado a poder seguir viéndole sentido a lo feliz que es mi vida y a lo agradecida que me tengo que sentir por las tres cosas maravillosas que tengo, pero estuve dos meses en una cama", reconocía la modelo en el 'reality' de Telecinco, visiblemente afectada.