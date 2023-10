Ajla Etemovic y Jota Peleteiro están enamorados. Aunque su relación es incipiente, intentan pasar tiempo con el otro. Así lo han demostrado en su reciente viaje a Madrid estos días, donde daban rienda suelta a su pasión por las calles de la capital. De hecho, iban un poquito más y posaban juntos en el universo 2.0, una foto que te hemos mostrado en la Revista Semana. Pero ¿quién es la nueva novia del empresario y exmarido de Jessica Bueno? Explosiva, modelo internacional y, además, empresaria, ha conquistado el corazón del gallego solo cuatro meses después de romper su compromiso con Miriam Cruz.

Ajla Etemovic trabaja en el mundo de la moda como la ex de Jota Peleteiro, Jessica Bueno

Jota Peleteiro quería estar soltero. Tener tiempo para sí mismo y centrarse tanto en sus negocios como en la venta de su casa en Vizcaya. Pero a veces la vida sorprende, siendo exactamente eso lo que le ha sucedido a él. Tras conocer a Ajla Etemovic quedó completamente prendado de su espontaneidad y su belleza, tanto es así que está convencido que esta vez sí funcionará. Después de una solida relación con Jessica Bueno, ser padre de dos niños y una relación fallida con Miriam, está más que seguro de que quiere intentarlo con esta modelo de raíces serbias.

Se trata de una joven que como él es madre de un niño pequeño, por lo que sabe perfectamente lo que implica tener familia. Por trabajo continuamente debe viajar, pero siempre teniendo en cuenta sus prioridades. Centrada en su trabajo como modelo profesional de fotografía y en un restaurante del que es copropietaria, Ajla Etemovic está feliz. No para quieta y ahora, además, suma otro reto a su vida: que su relación con Jota Peleteiro funcione.

Y, aunque su noviazgo comenzó hace poco, eso no quita que quieran dejarse llevar. Tal es la emoción que sienten que incluso ella ha posteado una fotografía junto a él, demostrando que van en serio y que sobre todo no tienen miedo alguno al qué dirán. En la imagen aparecen juntos, muy cerca del otro y con una evidente sonrisa que refleja que lo suyo va sobre ruedas. Prueba de ello que hayan compartido una velada romántica en Madrid, poco después de que Jota Peleteiro se acercara a IFEMA para seguir desarrollando sus negocios. Una cita laboral en la que se reencontró entre otros como el político Alberto Núñez Feijóo, con quien se abrazó con mucha simpatía y cariño.

La novia del exfutbolista es modelo internacional

Mientras su ex, Jessica Bueno, sigue en la casa más famosa de la televisión, que no es otra que 'Gran Hermano VIP', Jota Peleteiro se focaliza en negocios y en el amor. Está ilusionado con Ajla Etemovic, una maniquí internacional que trabaja para agencias de Nueva York y Milán entre otras. Trabajos que demuestran que ella sabe manejarse como pez en el agua ante la cámara y que, además, ella suele compartir en Instagram. Una red social donde da buena cuenta de sus pasos y de todos los avances profesionales que ha ido cumpliendo en su trayectoria. No te pierdas algunas de sus fotos más impactantes a continuación.

