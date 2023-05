Jota Peleteiro quiere poner fin a una etapa. Separado de Jessica Bueno desde el mes de noviembre, el exfutbolista acaba de poner a la venta la casa en la que ambos residieron sus últimos años como matrimonio. El chalet, situado en Vizcaya, se encuentra en una de las mejores urbanizaciones de la zona y está rodeada de zonas verdes siendo ese su verdadero atractivo. Y es que la parcela de más de 2.500 metros cuadrados, tiene incluso cuadra para caballos, por lo que si eres amante de los animales es el lugar perfecto, eso sí, no por un módico precio. El inmueble está a la venta por 2,9 millones de euros, precio que pide también por las dos casas que están en el terreno: una vivienda principal y otra para invitados.

Por un lado, tenemos la casa principal, distribuida en dos plantas, con 5 dormitorios, cuatro baños completos, dos cocinas y dos enormes salones con vistas al porche, todo ello en un total de más de 1100 metros cuadrados. Un enorme espacio al que suma otra casa con dos dormitorios que ha sido reformada hace poco y que puede servir tanto para el servicio como para amigos que quieran visitarte. Aunque la joya de corona depende a quien le preguntes, lo cierto es que la residencia de Mungia tiene también un enorme spa, una piscina exterior, zona de sauna y hasta un garaje para 15 coches. Jota era un amante del lujo y eso le venía de maravilla para tener todos los vehículos que él poseía.

Para el exfutbolista la casa es demasiado grande, por lo que quiere empezar de cero en otro lugar. Rehízo su vida con una joven llamada Miriam, con quien pasa mucho tiempo en esta vivienda, al igual que con la hija de esta, pero cuya historia de amor dejará fluir en otras paredes. Centrado en sus negocios, esta venta sería para Jota Peleteiro una gran inyección para sus cuentas y para su día a día. Retirado del mundo del fútbol desde el año 2022, fue él mismo quien comunicó que colgaba las botas de manera definitiva con tan solo 30 años: "No quería jugar solo por dinero y sin motivación. Me parecía dejar de respetarlo". Poco después se separó de la modelo Jessica Bueno, con quien no ha acabado en buenos términos y con quien incluso se ha enfrentado públicamente, recordemos cuando sacó a la luz su relación con Pablo Marqués.

Aunque siempre estará unido a Jessica Bueno por los dos hijos que tienen en común, Jota Peleteiro da carpetazo así al hogar en el que sí fueron felices. También en el que vivieron los últimos suspiros de su relación. El joven desde hace días puso este inmueble a la venta en varias portales inmobiliarios, lo que demuestra que intentará al máximo deshacerse de ella. Lo que ha evitado ha sido publicar muchas imágenes de su interior, no pudiendo evitar que se viera a la perfección que se trataba de la casa de este exfutbolista.