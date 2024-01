Josie rompe su silencio sobre las acusaciones de presunto plagio del estilismo de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche ha vuelto a hacer historia una vez más. La presentadora de televisión ha conseguido un 29 % de share durante las Campanadas, aunque cuando realmente arrasó fue al quitarse su capa y enseñar el vestido más efímero que ha hecho hasta ahora. Se trata de una pieza formada por agua en su mayoría y que le ha llevado a ser vista por casi un 35 % de la audiencia justo en ese instante. También a ser señalada de nuevo por presunto plagio y es que guarda un evidente parecido con un diseño de Becky G, el cual la cantante lució en el año 2022. La polémica está servida, pero ¿qué opina Josie, el artífice de todos sus looks hasta la fecha? El estilista lo tiene claro: para él lo importante es que se hable, aunque sea en estos términos.

Cristina Pedroche, una vez más en el punto de mira por su vestido

La revista SEMANA buceaba en las redes sociales a primera hora de este 1 de enero. Ya había varios tweets que hablaban y comparaban los vestidos de la artista Becky G y Cristina Pedroche, piezas muy llamativas y completamente diferentes a lo visto hasta ahora, lo que hacía que fuera todavía más llamativo. Una noticia que ha llegado a oídos de Josie, quien ha salido del paso para contar qué hay de cierto en los rumores y si en este caso les ha servido o no de inspiración: "No, no tiene nada que ver, no es el mismo material, quisimos hacer lo que nos dio la gana". Una forma rotunda de desmarcarse y tras la que además ha asegurado sentirse satisfecho del trabajo realizado, ya que son meses de bocetos, ideas, reuniones y, por supuesto, resultado final.

Conscientes y preparados año tras año para todas las críticas, en esta ocasión Josie ha hecho una reflexión, una idea que ha compartido con La Mañana de Federico en Es Radio. "Es un evento que es fantasía, catarsis...La gente arroja un tomate o un clavel, es así", ha dicho, palabras con las que demuestra que lo que buscan es que el público reaccione al ver a Cristina Pedroche despidiendo el año. También cautivar a los espectadores, quienes año tras año sintonizan Antena 3 para descubrir cuál es su look y así resolver el misterio.

"Utilizas una serie de códigos que se van utilizando. Antes de Pedroche todo el pescado estaba vendido y ahora todo el mundo copia lo que hemos hecho", explica Josie sobre el trabajo que año tras año hace junto a Cristina y el resto de su equipo.