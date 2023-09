Josep Santacana desvela que se ha emocionado al ver a Arantxa Sánchez Vicario en el juicio

Cinco años después de que Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana se separaran, ambos vuelven a verse las caras en Barcelona. Un reencuentro que ha tenido lugar en un entorno nada amigable: el Juzgado Penal 25 de la ciudad condal. La fiscalía pide para ellos cuatro años de prisión por presunto alzamiento de bienes y por urdir, supuestamente, un plan para descapitalizar su patrimonio y evitar el pago de una deuda de más de seis millones de euros. Si bien los dos han comparecido, lo cierto es que sus actitudes nada tenían que ver con la del otro. Mientras la extenista rompía a llorar, Josep Santacana decía haberse emocionado nada más verla.

En el vídeo que te ofrecemos en este artículo vemos a Josep Santacana tras ver cara a cara a la madre de sus hijos, Arantxa Sánchez Vicario. Justo este 12 de septiembre se cumplen quince años de que ambos se dieran el 'sí, quiero' en Girona, una boda que acabó no solo en ruptura, sino en cruce de acusaciones en los juzgados. Lejos de los mensajes de amor que en su día se dedicaron, en esta ocasión han puesto todas las miradas en el otro. Josep Santacana, decía: "El error de Arantxa no fue enamorarse de mí, sino no pagar a Hacienda y no pasar cuentas a su familia”, lo que chocaba de forma frontal con las declaraciones de Arantxa. No te pierdas el vídeo para ver la reacción de Josep Santacana.