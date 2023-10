José Ribagorda: "Me conmueve por dentro el crimen de Daniel Sancho"

José Ribagorda ha revelado que la noticia sobre el asesinato cometido por Daniel Sancho le ha impactado profundamente. En una reciente entrevista a Europa Press, ha admitido: "Sí, me ha marcado. Es de esas noticias que no olvidaré. Hay determinados crímenes que son tan aberrantes y tan atroces que me cuesta asimilarlos. Incluso tener que informar de ellos me conmueve por dentro. Los periodistas no somos ajenos a las noticias que transmitimos." Ribagorda también ha confesado que no estaba al tanto de la situación familiar del actor Rodolfo Sancho antes del incidente, dejando claro que la noticia de su hijo fue una sorpresa completa para él.

Más allá del caso Sancho, la charla también derivó hacia recuerdos de María Teresa Campos. Ribagorda la describió con cariño y respeto: "Una persona muy querida. Compartimos muchas tardes de sábado. Es una mujer que ha sido un referente del periodismo. Siempre ha estado ahí cuando la he necesitado. La tenía en gran estima tanto a nivel personal como profesional." Sobre el escándalo que rodea a Edmundo Arrocet y su relación con Campos, José Ribagorda optó por centrarse en la legendaria figura de María Teresa: "Su figura es inmensa y está muy por encima de esos pormenores personales."

Por otro lado, hablando sobre sus aficiones, Ribagorda mencionó su amor por el vino: "El vino es vida, celebración y disfrute. Para mí es evasión. Me relaja, acompaña en los momentos placenteros. Asocio el vino siempre a la felicidad". El periodista también ha tenido palabras de cariño para Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio: "Han sido compañeras en Telecinco y les tengo mucho aprecio. Sé lo que significaba María Teresa para ellas; era más que una madre."