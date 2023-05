José Perea sobre su íntima amiga, Rocío Carrasco: "Con ella se puede contar siempre"

José Perea lleva una década en el mundo de la moda. Es uno de los diseñadores del momento y también profeta en su tierra, tal y como se demostraba este fin de semana en Hinojosa del Duque (Córdoba). En un evento presentado por su gran amiga Rocío Carrasco, el público aplaudió no solo sus diseños, sino también la cercanía que siempre ha mostrado con cualquiera de ellos. Días después de este momento tan especial para él, este cordobés que ha recibido incluso el de Premio Nacional al Mejor Diseñador, se confiesa con SEMANA.

Lo primero que le preguntamos es qué sabor de boca tiene tras vivir junto a una de sus mejores amigas un día tan relevante en su carrera. "Ha sido un lujo. Iba a hacer 10 años que estaba en el mundo de la moda y quería que Rocío formara parte de este espectáculo como presentadora o como modelo y ella me dijo que encantada. Estoy encantadísimo", nos dice emocionado. Al otro lado del teléfono se transmite una tremenda ilusión, resaca emocional que le acompañará durante mucho tiempo en forma de recuerdo.

A pesar de los rumores de abucheos que han circulado por la Red, José Perea aclara que "nada más lejos de la realidad". "Fue precioso lo feliz que estaba todo el mundo", nos insiste. Una información que incluso ha llegado a oídos de su prima, Rosario Mohedano, que ha dado su opinión en el universo 2.0. "No sé si es verdad, pero no quiero ver a nadie de los míos sufrir, les quiero ver felices, trabajando...Así quiero verles", ha deslizado.

Una amistad con Rocío Carrasco a prueba de bombas

Este diseñador que ha trabajado en diferentes espacios como 'Sálvame' ha agradecido públicamente que Rocío Carrasco aceptara la propuesta sin dudarlo ni un momento. "Me encanta Rocío, soy un gran enamorado de ella. Fue un lujo tener a Anabel Dueñas en el show cantando. La gente se quedó con ganas de más...A Rocío la quiero mucho y fue un placer tenerla en el desfile", explica. Por otro lado, ha recordado no solo lo leal que es la hija de Rocío Jurado, sino también que ella siempre le haya brindado su mano cuando él se lo ha pedido. "Con Rocío se puede contar siempre tanto en lo personal como en lo profesional. Hacemos un tándem perfecto. Me encanta estar con ella", recuerda.

Aunque Rocío ha dejado de formar parte de los contenidos de Mediaset, lo cierto es que a ella jamás le falta trabajo. Tiene tablas más que de sobra y siempre pisa con paso firme, dando igual el lugar en el que se encuentre. Ha vuelto a dejarlo claro una vez más por un amigo, su inseparable José Perea.