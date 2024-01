Ortega Cano da el último adiós a Arévalo en su funeral: "Era una persona que no es fácil encontrar"

Paco Arévalo nos dejaba este miércoles 3 de enero ante la desolación del mundo del humor y otros sectores del arte y el mundo del entretenimiento. La pérdida de Arévalo ha supuesto un duro mazazo para muchos rostros conocidos, como su amigo Bertín Osborne, el director Santiago Segura o toreros como El Soro o José Ortega Cano. El diestro ha acudido, en cuanto ha podido, a dar el último adiós al humorista al tanatorio de Valencia, horas previas a su entierro. Allí ha querido dedicarle unas bonitas palabras en homenaje a una vida llena de sonrisas.

"La verdad es que no me lo esperaba, ha sido muy deprisa", confesaba el diestro, que ha viajado a Valencia en cuanto ha podido. "Era un hombre muy alegre, una persona que tenía siempre la sonrisa y la broma. Era una excelente persona", recuerda Ortega Cano, que se queda con lo mucho que disfrutó de su compañía en vida: "Lo conocí desde bien joven y lo disfruté mucho". Quiere que lo recuerden como una persona muy trabajadora, "amigo de sus amigos y una de esas personas que no es fácil encontrar".