A José Ortega Cano se le acumulan las preocupaciones. Cada vez son más frentes abiertos que debe encarar: su proceso de divorcio de Ana María Aldón y el revés de salud de su hija Gloria Camila, quien acaba de anunciar que se retira de los medios de comunicación por su salud mental y debe continuar su tratamiento, «esta vez con medicación». A todo esto se suma una inesperada noticia. La madre biológica de sus hijos podría sentarse delante de un plató de televisión. No se pierda el vídeo para ver la reacción del torero ante estas informaciones.

Vídeo: Europa Press

Fue hace unos días cuando se supo que la madre biológica de Gloria Camila podría salir a la palestra, según desvelaba Diego Arrabal. Al parecer, esta mujer está negociando una entrevista en Telecinco que podría remover muchas emociones a Gloria Camila y su hermano. El excolaborador ha contado que recibió «una comunicación desde Colombia«. «Se ponen en contacto conmigo. En un primer momento fue vía Whatsapp y después por otros medios, no quiero decir cuántos medios son, donde me ofrecen una entrevista con la madre biológica de Gloria Camila», ha explicado en su canal de Youtube.

Gloria Camila y José Fernando fueron adoptados en el año 1999 por Rocío Jurado y José Ortega Cano. Los pequeños llegaron a España, procedentes de Colombia cuando el niño tenía 6 años y su hermana contaba apenas 3. Ambos crecieron en un hogar lleno del cariño de sus padres y, tal como ha contado la colaboradora, nunca sintió deseos de conocer en persona a la mujer que la trajo al mundo.

De lo que no cabe duda es que, en caso de tener lugar la posible entrevista, sería un varapalo para Gloria Camila. La joven, superada por la crisis familiar, lo está pasando mal. «Mi paso por el concurso (‘Pesadilla en el paraíso’) ha sido un punto de inflexión para darme cuenta de muchas cosas, a veces es bueno alejarte para valorar tanto lo bueno como lo malo. En este caso me he dado cuenta de que mi vida necesita cambios y creo que haciendo esta carta empiezo con el primero y más importante, que es el hecho de aceptar el momento tan duro que estoy viviendo, no quiero culpar a nadie pero si pido comprensión y respeto«, decía hace unos días en un extenso comunicado.

«Después de haber intentado todo lo posible para que no me afectara ni mental emocionalmente y poder llegar a separar lo que os mi vida publica con mi vida personal, hoy vengo a deciros que necesito un respiro, dejando mi salud mental y emocional en manos de profesionales, y así continuando mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, alejada por un tiempo del foco mediático», destacaba la hija del diestro, probablemente ajena aún a que su madre biológica podría aparecer en los platos de televisión próximamente.