5 Kiko defiende su inocencia y buen hacer

«En cuatro años con Gloria nos hemos peleado, me he preocupado por todo el mundo. Nunca me han sacado nada con nadie. Estuve tres meses siendo el malo. Sufro una infidelidad y estuve cobrando lo mismo. Podría haber hecho revistas. Podría haberme aprovechado y y haberme beneficiado económicamente. Lo máximo que hice fue ir al ‘Deluxe’. No me merezco eso. Soy una persona normal y corriente»