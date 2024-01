José Ortega Cano "abierto" a encontrar el amor

José Ortega Cano ha confesado estar "abierto" al amor, este martes, en el programa 'Y ahora, Sonsoles', donde también ha hablado como padrino en los ruedos de Jesulín de Ubrique, que este 9 de enero ha celebrado su 50 cumpleaños.

Este martes, 9 de enero, el programa ‘Y ahora Sonsoles’ ha entrevistado a José Ortega Cano, con motivo del 50 cumpleaños de Jesulín de Ubrique. El torero, que tomó la alternativa de la mano de Ortega Cano, ha sido recordado por éxito que tenía entre las mujeres desde sus inicios profesionales. De hecho, uno de los capítulos de su carrera que han pasado a la historia, fue la corrida que brindó, en 1994, delante de 9.000 mujeres.

Ortega Cano: "Si hay por ahí alguna novia..."

"Fue un atractivo para las mujeres y para la gente joven. Creo que hizo muy bien por la fiesta y ahí está, porque cuando toreaba se acababa el papel y el ambiente era bonito. Sobre todo, por ver a las mujeres y a las chicas en la fiesta de los toros", ha recordado Ortega Cano en el espacio presentado por Sonsoles Ónega. Además de hablar de Jesulín de Ubrique y de su vida personal, Ortega Cano, que disfruta de su soltería, tras su separación de Ana María Aldón hace menos de un año, ha confesado no estar cerrado a encontrar de nuevo el amor. "Tengo ganas de vivir, de estar alegre, de estar pletórico de ánimo y de trabajar", afirmado con humor.

"¿Habría sido usted capaz de encerrarse en una plaza de mujeres?", le ha preguntado la entonces reportera de Antena 3. "Bueno, yo ando bien, eh", ha respondido. "Estoy bien de figura, delgadito y fuerte. Muy bien. Si hay por ahí alguna novia... Yo me siento joven y fuerte", decía, a continuación, cuando Beatriz Cortázar su le ha felicitado por su reciente 70 cumpleaños. "No haberlo dicho, que me dicen que estoy muy joven y apuesto", añadía.

Haciendo gala de su buen humor, el diestro ha bromeado con la posibilidad de encontrar pareja de nuevo. "En el momento en el que les diga que quiero torear ya se ponen bravos", decía. Aunque tampoco ha rechazado la invitación de Sonsoles Ónega para "hablar de amor" en el plató. "El amor es vida, es necesario", respondía el diestro antes de lanzar una indirecta que parecía incomodar a la reportera del programa, Arancha Pérez Ponce. "Aquí la tengo, aquí lo tengo. ¿Mañana tenemos otra entrevista?", ha bromeado Ortega Cano mientras desde el plató Sonsoles se limitaba a decir: "Está casada, pero me encanta. Este plano es historia de la televisión".