Después de escuchar su perdón, el humorista no ha dudado en responder al que un día fue su compañero en ‘Cruz y Raya’.

Después de sus incendiarias declaraciones en una entrevista exclusiva en SEMANA, Juan Muñoz reculaba y le pedía disculpas a José Mota después de haberle acusado de ser una mala persona (entre otras lindezas). A través de un vídeo en el que aparecía visiblemente afectado, el humorista reconocía que sus palabras fueron producto de un mal días y cuatro copas. Tras su mensaje de perdón, y después de haber decidido mantenerse en un segundo plano y no entrar a valorar las palabras (tal y como contaros sus amigos cercanos a esta revista), el investigador de ‘Mask Singer’ ha roto su silencio para dedicarle unas tiernas palabras al que fue su compañero de fatigas.

Tras ver el vídeo de Juan Muñoz en el que se le veía totalmente arrepentido de sus duras declaraciones, José Mota ha utilizado sus redes sociales para mandarle un cariñoso mensaje al que fuera su compañero en ‘Cruz y Raya’. En concreto, el humorista ha agradecido de corazón sus palabras de disculpas y ha resaltado que por encima de toda la polémica están todos los grandes momentos que han vivido juntos. «Te aseguro que todos los años que hemos compartido juntos están muy por encima de todo esto. ¡Un gran abrazo!», escribía Mota con un sinfín de signos de exclamación en donde deja entrever el gran aprecio que tiene hacia Muñoz.

De la misma forma, también ha habido tiempo para réplicas. Juan Muñoz no dudaba en contestar las palabras del humorista: «No sabes lo feliz que me acabas de hacer con tus palabras. ¡Fuerte abrazo para ti también! Por los años compartidos y los que nos quedan, que espero que sean muchos. Los mejores deseos para ti y tu familia». Un final feliz para ambos después de que hayan compartido más de media vida haciendo sonreír al espectador gracias a ‘Cruz y Raya’.

Unas declaraciones que sus seguidores no han dudado en aplaudir y valorar la generosidad de José Mota. Asimismo, estos tampoco han dudado en expresar su deseo de que los dos cómicos vuelvan a trabajar juntos. «De pequeño (y de grande) me habéis hecho reír una barbaridad, me encantabais como pareja! Con el paso de los años es normal que pasen cosas y la gente se distancie, pero hay que quedarse para siempre con esos momentos bonitos. Que grandes que sois los dos!», «Me han emocionado tanto las palabras de arrepentimiento de Juan como la aceptación de José», «Lección magistral de cómo hay que solventar las diferencias. Tenerlas es buenísimo y necesario», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Santiago Segura entra a valorar el perdón de Juan Muñoz a José Mota

«Estoy aquí para pedirle perdón públicamente a mi compañero José Mota, su familia y amigos que tenemos en común por esas declaraciones tan crueles y desafortunadas. Son palabras que no se merece para nada. Viene a causa por el derrumbamiento que tuve por el fallecimiento de mi madre. Esperaba que al enterarse a lo mejor hubiese venido, me hubiese dado un abrazo y hubiéramos podido continuar nuestra amistad de siempre. Monté en cólera y empecé a decir disparates que José no se merece para nada. Es una gran persona y compañero. Todo lo que he dicho ha sido producto de un mal día acompañado de cuatro copas. Lo siento José», decía Juan Muñoz a punto de derrumbarse.

Unas palabras que han tenido una gran acogida entre los seguidores del dúo cómico y que hasta el mismísimo Santiago Segura ha querido valorar por el buen gesto e iniciativa que había tenido el humorista. “No es fácil disculparse, admitir errores, pedir perdón… Juan, este gesto te honra. José Mota es una persona excepcional y todo esto no tenía ningún sentido”, decía el director de cine.