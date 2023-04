José Manuel Parada, ingresado en el hospital

"Tranquilos todos", aseguraba José Manuel Parada en su perfil de Instagram tras dar a conocer que había tenido que pasar por el quirófano. "Lo peor ya pasó", indicaba el presentador sin entrar en detalles de la operación a la que ha sido sometido. Sí que ha querido explicar que todo ha ido correctamente. "Salió todo bien y ahora solo me queda descansar y recuperarme lo antes posible para daros a todos las gracias por tanto cariño".

A través de este último mensaje, José Manuel Parada, de 69 años, ha agradecido a sus seguidores sus palabras de ánimo. Además, ha tenido una mención especial con la Sanidad Pública y el personal que le ha tratado. "No puedo oír hablar mal de la Sanidad Pública madrileña. Lo estoy viviendo personalmente. Lo he vivido en más ocasiones y son de 10". El presentador, que ha publicado una imagen desde su cama en el hospital, también ha subrayado que debemos cuidar la sanidad. "Para que el personal que nos atiende pueda seguir tratándonos con esta profesionalidad, educación y cariño que llevo todo el día sintiendo conmigo y con todos los pacientes que han venido a saludarme con tanta simpatía. Todos me dicen lo mismo: Parada dilo por la tele. Lo diré también, pero de momento lo dejo aquí por escrito".

La preocupación de los seguidores de José Manuel Parada

Los mensajes de ánimo no se han hecho esperar y han llegado por parte de rostros conocidos y seguidores anónimos. "Cuídate mucho José", le pedía Chelo García Cortés. Mientras que Makoke añadía lo siguiente: "Paraditaaaa pero bien, no sabía nada. Muchos besos". Por su parte, el grupo musical 'Los del Río' se pronunciaba con este mensaje: "Un abrazo, y que haya mejoría!". Y Cristina Cifuentes también le enviaba sus mejores deseos: "Espero que pronto ya estés bien!!! Te mando un abrazo enorme".

Por el momento, el presentador ha evitado pronunciarse sobre el motivo principal de su dolencia. En 2019, sufrió un importante contratiempo de salud cuando tuvo que ser ingresado por un problema de corazón. Después de algunos días sintiendo molestias acudió al hospital y él mismo contó este episodio que definió como un "sustazo". “Me han colocado un aparato debajo de la piel y son ellos los que desde el hospital me van controlando cómo funciona el corazón”, explicó en el programa ‘Buenos días, Madrid’.