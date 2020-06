Rocío Carrasco reapareció este miércoles en ‘Lazos de Sangre‘, por lo que todas las miradas se posaron en el programa presentado por Boris Izaguirre en Televisión Española. La hija de Rocío Jurado debutó como colaboradora del espacio televisivo y, aunque las opiniones sobre su papel han sido muy diversas, horas después ha tocado ver cuál ha sido el resultado obtenido en datos de audiencia. La cadena apostó por este plato fuerte en prime time y con él alcanzó una cuota de pantalla del 11,1 % y 1.745.000 espectadores, consiguiendo muchísima repercusión en redes sociales. En ellas, precisamente, hemos encontrado el comentario de José Manuel Parada, quien está indignado con el tratamiento que se le dio a su testimonio y con las declaraciones que se emitieron por su parte, pues tan solo se visionó su conflicto con Carmen Sevilla, presentadora en la que estaba centrada el primer capítulo, y no todas las bonitas anécdotas que vivieron en el pasado. Un hecho que parece que le ha pillado por sorpresa.

Horas después de que él mismo promocionara ‘Lazos de Sangre’ en su Instagram, José Manuel Parada ha cargado contra el formato. No está satisfecho con el primer programa y se siente decepcionado por ello. «Siento mucho que ‘Lazos de Sangre’ no ponga ninguno de los buenos momentos y las anécdotas positivas que les conté de mi vida con Carmen Sevilla. Lamento que solo les interese el tropezón que tuvimos por ‘Cine de Barrio‘. Ni yo soy perfecto ni Carmen lo es, pero hemos vivido juntos cosas preciosas como su cumpleaños en Venecia. Nuestro crucero por Grecia y tantos y tantos momentos que siguen intactos en el archivo de TVE y en mi corazón. Me da mucha pena que solo me sacaran para recordar el conflicto único que tuvimos en nuestra vida que tuvimos y muy gordo, pero Carmen y yo ya lo hablamos y lo resolvimos en su momento», comienza diciendo el que fuera presentador de ‘Cine de Barrio’ hasta el año 2003.

Entonces, en el año 2003, se dispararon los rumores sobre el posible despido de Parada e incluso se llegó a asegurar que su amiga, Carmen Sevilla, era su sustituta. Según José Manuel Parada reveló años después ella durante una cena se lo negó entre lágrimas: «Recuerdo que, cuando lo dije en la mesa, Carmen se puso a llorar y me dijo que era mentira, que ella jamás me haría algo así. Concha Velasco, al rato, me dijo: ‘La conozco muy bien y lo va a hacer’. Efectivamente, ya tenía el precontrato preparado». Carmen condujo durante 7 años el espacio, hasta el año 2010, pero se reconcilió con Parada años antes de que ella ingresara en una residencia a causa del Alzheimer que padecía.

José Manuel Parada, decepcionado con ‘Lazos de Sangre’



Pero este no ha sido el único reproche público que Parada ha hecho al programa presentado por Boris Izaguirre. José Manuel no está de acuerdo con la imagen que se ofreció de Carmen Sevilla, ya que considera que está desdibujada. «Sigo teniendo en cuenta que Carmen, además de divina es humana, y en el programa de ayer se obviaron muchas cosas de esa cara que toda la profesión conocemos», ha añadido el presentador.

Un mensaje que Parada ha publicado un día después del estreno de la tercera temporada de ‘Lazos de Sangre’ en televisión. En él, Rocío Carrasco se ha convertido en el centro de atención enfundada en un chándal rojo transgresor, eso sí, ese fue el único detalle inesperado en su colaboración. Y es que Rocío trató de medir cada una de sus palabras al milímetro, hecho que ha sido muy comentado en redes sociales.