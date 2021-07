José Luis Moreno ha hablado tras ser detenido por un presunto delito de organización criminal, estafa, blanqueo y alzamiento de bienes la pasada semana.

José Luis Moreno fue detenido por un presunto delito de organización criminal, estafa, blanqueo y alzamiento de bienes la pasada semana. Pasó dos noches en el calabozo y se fijó una fianza para el productor de 3 millones de euros. La fecha límite llega este jueves al mediodía, por lo que todavía es una incógnita si entrará o no en prisión. Se ha convertido en el hombre más buscado del país y, por fin, ha confesado cómo está después de vivir el peor momento de su vida. A tan solo horas de que cambie su rumbo vital para siempre, el empresario ha concedido una entrevista en la que explica cómo se enfrenta a su difícil escenario legal.

Uno de los primeros asuntos de los que se ha pronunciado ha sido sobre el acoso y es que han sido muchos trabajadores los que han narrado las violentas experiencias que han vivido junto a él. Tildado de déspota por muchos de ellos, José Luis Moreno desmiente que él se haya comportado así alguna vez. «Está de moda lo de los acosadores. Hasta el propio Plácido Domingo que le conozco muy bien porque he hecho muchas producciones con él le han acusado de acosador y yo he sido testigo de que casi se puede decir que era lo contrario. Le diría que no se esfuerce en entrar en detalles», le ha dicho al periodista en la llamada telefónica emitida en ‘Sálvame’.

También se ha confesado sobre la posibilidad de entrar en la cárcel si no reúne el dinero suficiente para evitarlo. Parece no tener miedo y aparentemente se encuentra tranquilo, lo que ha llamado la atención de todos los presentes. «Si me veo en prisión, será otra experiencia más y desde allí veré cómo ha ocurrido, qué ha ocurrido y si es justo sentiré que es justo y si es injusto estaré muy poco. No le puedo decir más», ha comentado el productor. Sobre cómo se encuentra, no ha dado demasiados datos, pero sí ha reconocido que sus circunstancias actuales no son ni mucho menos fáciles. «En este momento no puedo tener miedo. Puedo estar incómodo y sentirme mal. Tener miedo me parecería torturarme antes de tiempo», ha añadido.

Él, al igual que el resto de detenidos, no saben qué se ha descubierto en las investigación de la ‘Operación Titella’. Hay secreto de sumario y José Luis insiste en que solo le queda esperar para saber cuál será su futuro. «Se puede tener por cosas muy inminentes o se puede controlar cuando una persona está tranquila sobre su actitud, sobre lo que ha hecho, sobre las informaciones reales que tiene. No puedo tener miedo… (…) El sumario es secreto y cuando se abra ustedes van a saber todo lo demás», comenta.

Ha aclarado que todo lo que ha hecho hasta ahora es legal y que no debe dinero a ninguna persona que haya trabajado mano a mano con él, versión que nada tiene que ver con lo escuchado hasta ahora. «Se ha dicho de todo. Las personas que lo han dicho tendrán que responder en su momento a sus afirmaciones», dice José Luis.