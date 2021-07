José Luis Moreno se ha adelantado un día y ha pagado ya los 3 millones de euros que le solicitaban para librarse de la cárcel a la espera del juicio. Sobre él pesan varios supuestos delitos delitos contra la Hacienda Pública, estafa, blanqueo, asociación ilícita, insolvencia punible y falsificación documental

José Luis Moreno no ha querido esperar y ha pagado ya la fianza de 3 millones de euros que le impuso la justicia para evitar entrar en la cárcel de manera provisional y a la espera de que se celebre el juicio en el que su libertad está en serios peligros. El productor tenía como fecha límite hasta las 15 horas de este jueves para abonar dicha cuantiosa cantidad de dinero, pero no ha deseado alargar más la agonía y ha formalizado la entrega de la fianza que le asegura un tiempo más de libertad, a la espera de que la investigación siga su curso y se sentencia en el próximo juicio el grado de implicación en la trama ‘Títella’, en la que está acusado de presunta pertenencia a una banda criminal, blanqueo de dinero y supuestos desmanes económicos que alcanzan la escandalosa cifra de 50 millones de dinero estafado.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha imputado a José Luis Moreno delitos contra la Hacienda Pública, estafa, blanqueo, asociación ilícita, insolvencia punible y falsificación documental. Una larga lista de presuntos delitos en los que existía riesgo de fuga, por lo que se impuso una fianza de 3 millones de euros si no deseaba esperar en prisión a la celebración del juicio. Una causa que aún está bajo secreto de sumario, pero de la que cada vez se van deslizando más detalles que auguran un delicado futuro judicial para el afamado productor de televisión.

Este pago de la fianza de 3 millones de euros se produce horas después de que José Luis Moreno rompiese su silencio en conversación con ‘Sálvame’. A pesar de que el productor ha optado por colaborar en la investigación, negándose incluso a facilitar las claves de sus cajas fuertes para que la policía comprobase su contenido y tenido que recurrir a cerrajeros expertos, no ha tenido tantos reparos en hablar con un periodista. Tampoco habló en la Audiencia Nacional, pero en ‘Sálvame’ habla incluso de la posibilidad de acabar en la cárcel: “Si me veo en prisión, será otra experiencia más y desde allí veré cómo ha ocurrido, qué ha ocurrido y si es justo sentiré que es justo y si es injusto estaré muy poco. No le puedo decir más”, comentaba el productor, que reconoce que “en estos momentos no puedo tener miedo. Puedo estar incómodo y sentirme mal. Tener miedo me parecería torturarme antes de tiempo”.

Vídeo: Europa Press

Al igual que sucede con el resto de los acusados en el proceso, José Luis Moreno no conoce en su totalidad qué tiene la policía para adjudicarle la larga lista de supuestos delitos que pesa sobre él. Es por eso que aún no sabe a qué atenerse y qué temer: “Se puede tener por cosas muy inminentes o se puede controlar cuando una persona está tranquila sobre su actitud, sobre lo que ha hecho, sobre las informaciones reales que tiene. No puedo tener miedo. El sumario es secreto y cuando se abra ustedes van a saber todo lo demás”, asegura en conversación telefónica con el citado programa.