José Luis Martínez Almeida es uno de los invitados a ‘El Hormiguero’, espacio donde mostrará su faceta más divertida y desconocida para algunos.

En la misma semana en la que ha estado C. Tangana como invitado de ‘El Hormiguero’ estará presente un político. Aunque son la noche y el día ambos tienen cabida en un espacio de televisión tal divertido como es el presentado por Pablo Motos, prueba de ello que este martes José Luis Martínez Almeida acuda al programa. Ha sido poco antes de su intervención en la pequeña pantalla cuando él mismo ha bromeado sobre su entrevista: «El martes estaré en ‘El Hormiguero’. Espero estar a la altura de Pablo Motos». De este modo, vuelve a dejar claro que tiene un humor muy peculiar y que sobre todo no duda en mojarse cuando se le preguntan por determinados asuntos, aunque tengan que ver con su vida personal o con el cuore. De hecho, hace algunos meses fue preguntado por la guerra que mantienen Kiko Rivera e Isabel Pantoja y él no dudó en mojarse acerca de qué opinaba sobre esta ruptura familiar de la que todo el mundo hablaba.

Si bien prefirió en un principio mostrarse cauto al no conocer todos los detalles acerca todo lo que ha pasado entre madre e hijo, Sonsoles Ónega le apretó para conocer su verdadero parecer sobre esta polémica. «En las relaciones sobre madres e hijos no sé si meterme dada mi soltería y mi falta de paternidad. No soy el más experto. Sí haría una reflexión desde la condición de huérfano que tengo», dijo. El alcalde de la Comunidad de Madrid tiene claro algo y así se lo transmitió al DJ: «Madre no hay más que una y luego se la echa mucho de menos, además cuando te falta», explicaba el alcalde. Incluso se animó a dar un consejo al músico para lograr un entendimiento con su progenitora. «Que hagan un esfuerzo por tratar de llegar a un acuerdo. Al final cuando no estén uno o no esté otro se darán cuenta de que han perdido demasiado tiempo en peleas. Que yo lo he sentido y he sufrido la pérdida de una madre y sé lo que es».

No obstante, esa ocasión no ha sido la única en la que sus palabras han dado mucho que hablar en la crónica social. También cuando tiró los trastos a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid tras su ruptura con Jairo, el que había sido su pareja los últimos años. «Desde luego, cualquier hombre querría estar con Isabel Díaz Ayuso. Sí, sí, lo digo totalmente seguro. Cualquier hombre querría estar con ella. Yo lo estoy en el plano político completamente», terminaba diciendo. La que no se pronunció al respecto fue Isabel Díaz Ayuso. Donde sí ha hecho algún comentario ha sido en el momento de tomarse una fotografía junto a él a mediados de febrero y ante los periodistas. Y es que el paseo terminó en una tienda en la que aparecía un letrero de «Mi historia de amor». La presidenta de la Comunidad de Madrid, consciente de los comentarios que iba a suscitar la foto, dijo en voz alta: «Los solteros de oro de Madrid».