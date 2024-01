José Luis Martínez Almeida confirma la exclusiva de SEMANA: "Teresa me ha dicho que sí”

La pareja se dará el 'sí, quiero' este 2024. Tal y como pudo confirmar en exclusiva SEMANA, Almeida y Teresa Urquijo se convertirán en marido y mujer el próximo 6 de abril en una ceremonia religiosa. Ahora ha sido el propio Almeida quien ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales con un romántico mensaje: "Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí".

Una declaración de amor que confirma un 'sí, quiero' que SEMANA pudo saber en exclusiva hace varios días. Así, el sábado 6 de abril, el alcalde de Madrid y Teresa Urquijo sellarán su historia de amor tras una intensa relación. Lo harán cuando lleven juntos casi dos años.

Todos los detalles de la boda

Tal y como aseguran a este medio Almeida y Teresa Urquijo se convertirán en marido y mujer el próximo 6 de abril en una ceremonia religiosa. Será tras ello cuando los novios y sus invitados lo celebren en una finca a las afueras de Madrid que pertenece a la familia de ella, lo que deja ver que el enlace estará cargado de significado. Y es que el lugar elegido es propiedad de la abuela materna de Teresa, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, prima del Rey Juan Carlos y hermana del anterior duque de Calabria.

Según indican a SEMANA, tras la ceremonia religiosa, los novios y el resto de invitados acudirán a la finca ‘El canto de la cruz’, en el término municipal de Colmenar Viejo, propiedad de la madre de la novia. Situado a tan solo 30 minutos de Plaza Castilla, en Madrid, este enclave ha logrado convertirse en un oasis de la hípica, pues cuenta con instalaciones de alto rendimiento y, además, es apto para concursos de equitación. Tal es la cosa que se ha llegado a poner a disposición de federaciones incluso y actualmente tienen una conocida yeguada llamada Flor de Lis Horse Trial. Detalles que evidencian que no es un lugar cualquiera. Todo lo contrario.