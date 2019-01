7 ¿Por qué está ingresado en este centro?

José Fernando ha tenido una vida complicada y sus adicciones no han ayudado. Ya ha superado este problema, pero en este centro le están ayudando a afrontar una vida estable y segura para él mismo en la vida normal. Le dotan de herramientas para no sucumbir a la tentación, para no volver a viejos hábitos que ha interiorizado con el paso de los años y a comprender lo más importante que tiene en su vida: su familia.