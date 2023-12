José Fernando Ortega, sin filtros: de su nueva oportunidad con Michu a su relación con Rocío Carrasco

Vídeo: Europa Press

Hacía tiempo que no veíamos a José Fernando Ortega ofrecer una entrevista tan cercana a la prensa. ¡Dale al play para escuchar sus declaraciones al completo! El hijo de José Ortega Cano ha tocado todos los frentes, incluso ha realizado un llamamiento a su hermana, Rocío Carrasco. "Siempre la he querido mucho. Cada persona va eligiendo", ha afirmado sobre el distanciamiento que llevan acusando un tiempo prolongado. Sin embargo, no se cierra a una posible reconciliación. "Mi puerta la tiene abierta". Además, ha reconocido que ha retomado la relación con Michu, la madre de su hija. Cabe recordar que en abril de este año ella anunció el fin del romance. Una nueva oportunidad que viene después de distintos altibajos: "Ahora está todo bien. El amor siempre queda".

José Fernando también se ha pronunciado sobre la exmujer de su padre, Ana María Aldón. Ha revelado que mantiene contacto con la diseñadora y que habla con ella de forma habitual. Estas declaraciones las realizaba durante el partido de "Artistas vs famosos" en el que ha participado José Ortega Cano. Su familia hacía un acto de unión y se reunía para animarle. José Fernando ha estado acompañado de su novia Michu, su hija, María del Rocío, y su hermana Gloria Camila Ortega.

José Fernando Ortega, muy unido a su familia durante las fiestas navideñas

El hijo del torero ha manifestado que se encuentra en un momento tranquilo de su vida. Ha regresado a casa para vivir las fiestas en familia -continúa ingresado en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, Madrid- y las ha disfrutado al máximo. "Hemos estado muy unidos y muy a gusto". En cuanto al deseo que le pide al año nuevo lo tiene claro: "Le pido que sea más bueno con nosotros y que nos dé más salud a todos". Respecto a la etapa que atraviesa su progenitor ha explicado que se encuentra bien. Por último, ha confesado que estaría encantado de que en 2024 la familia aumentase y dar la bienvenida a un sobrino. "Gloria Camila también lo quiere", añadía.

La nueva oportunidad entre Michu y José Fernando Ortega

La relación entre Michu y José Fernando siempre ha estado marcada por las idas y venidas. La última ocasión en la que supimos que lo habían dejado fue con motivo de la comunión del hijo pequeño de José Ortega Cano y Ana María Aldón. "Mi relación con el padre de mi hija acaba de finalizar. Me acabo de enterar por la prensa que es la comunión de su tío José María", publicaba Michu visiblemente molesta en abril de este año. La pareja tuvo otro altibajo en noviembre de 2021, entonces fue Ana María Aldón quien confirmó la ruptura en televisión.