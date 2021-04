¿Por estás vendiendo mascarillas en la calle?

Sí, la gente está obligada y lo usa por necesidad, es un producto prioritario y bueno… Me siento en una mesa de una cafetería y, en vez de pagar un puesto en un mercadillo, solo me cuesta el café. Como me conocen, porque llevo viviendo en la zona mucho tiempo, me tienden la mano, esto no se puede hacer, pero no tengo alternativa. Con eso tengo para comer, si un día vendo tres barbijos o cuatro, ese día como, aunque no sean pro- ductos que me ayuden a mi salud, porque la comida sana es muy cara, y yo como comida barata.