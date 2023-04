José Carlos Bernal, marido de Carmen Borrego, confirma que ya se ha reconciliado con su hijo

Fue en octubre de 2022 cuando la relación entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, estalló por los aires. Unos polémicos audios de la mujer de este, Paola Olmedo, despachándose a gusto contra el clan Campos, puso en evidencia que la relación su nuera no tenía el mejor concepto sobre ella. Después de esto, la colaboradora anunció el embarazo de la pareja en una exclusiva. Todo ello hizo que José María recriminase a su madre por negociar con su vida. Llegó a exigirle incluso que dejara de mencionarlo en televisión. La malagueña pidió disculpas de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Se había abierto una brecha entre ella y el matrimonio formado por su hijo y la esteticista. Desde entonces, la hija de María Teresa Campos ha hecho todo lo posible por propiciar un acercamiento. Y por fin ha conseguido lo que tanto ansiaba. La reconciliación es un hecho. Así lo confirma José Carlos Bernal, marido de Borrego. No se pierda el vídeo para escuchar sus declaraciones.

"Cuando le atacan no me parece bien, evidentemente, como a cualquiera. Pero ella sabe defenderse", asegura la pareja de la andaluza. En su papel como marido, ha escuchado y apoyado a su mujer, pero no le ha dado consejos sobre lo que debe hacer o no con sus hijos: "No, yo nunca le digo lo que tiene o no tiene que hacer, no. Eso es una decisión suya y solo faltaría...". De lo que no cabe duda es de que José Carlos Bernal está "muy contento" por ella y por que las relaciones familiares han vuelto a su cauce, por fin. "Ella es una trabajadora nata y con muchos años de experiencia. Y con mucho bagaje", concluye.