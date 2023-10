José Campos, Míster Internacional España: "No gana el más guapo en un certamen, sino quien logra transmitir más"

Quiere alcanzar lo más alto en el mundo de la belleza, por eso marcha a Filipinas. Pero este malagueño de 27 años no es sólo un rostro bonito; su historia es un testimonio de pasión, disciplina y determinación. Formado en Actividades Físicas y Animación Deportiva, José es un militar de corazón, sirviendo en el Ejército de Tierra en Valencia, específicamente en el Regimiento de Transmisiones. Su amor por la moda le ha llevado a participar en certámenes de belleza desde 2017. Su pasión por el deporte y la cocina saludable refleja su deseo de inspirar a otras personas a llevar una vida equilibrada. Aunque el mundo del modelaje lo ha catapultado a la fama, José se mantiene fiel a sus raíces, siendo su familia su principal apoyo. En nuestra entrevista vamos a conocer al modelo y al hombre que quiere impactar al mundo no solo con su cuerpo, sino también con su mensaje.

¿Cómo te sientes al representar a España en este Certamen Internacional de Belleza en Filipinas?

Me siento muy orgulloso de representar a mi país en un certamen tan importante a nivel mundial.

Y, además, ¿Cómo te sientes? ¿Estás contento? ¿Nervioso?

Claro, estoy algo nervioso. La preparación previa ya me ha puesto en tensión. Salgo mañana y estamos organizando todo para que salga bien. Voy a dar lo mejor. Estoy seguro de que irá bien.

¿Cómo te preparas para un certamen internacional así?

Es una buena pregunta. Nos informaron sobre nuestra participación con poco tiempo de antelación, así que tuvimos un margen limitado para prepararnos. Sin embargo, creemos que lo más crucial en un certamen de este tipo es la oratoria y la capacidad de transmitir eficazmente. Es vital no solo comunicar, sino asegurarse de que el mensaje llegue y resuene con la audiencia. Además, el manejo del inglés es esencial, junto con la preparación física y mental.

¿Dominas el inglés? Y si es así, ¿qué preguntas anticipas que te hagan en el certamen?

Mi nivel de inglés es intermedio, así que me esforzaré por comunicarme lo mejor posible. Las preguntas que espero son principalmente sobre el lema del certamen, que es "inspirar a nuevas generaciones".

"Voy a dar lo mejor. Estoy seguro de que irá bien"

Si ganaras el título de Míster Internacional, ¿qué cualidades crees que te destacarían?

Me considero una persona leal y dispuesta a sacrificarse. La constancia es clave para mí: cuando empiezo algo, no lo dejo hasta terminar. Soy leal en el sentido de que prefiero hacer una cosa bien antes de pasar a la siguiente. Y siempre doy el máximo esfuerzo en todo lo que hago.

¿Qué opinas sobre los concursos de belleza?

Creo que en Europa están infravalorados. Internacionalmente, son más apreciados y creo que deberían serlo. No solo se valora la belleza física, sino también la integralidad de la persona: mentalidad, capacidad de comunicación y más.

Respecto a tu forma física, ¿cómo te cuidas y qué ejercicios haces?

Aunque me preparo para el certamen, tengo un estilo de vida saludable porque me gusta sentirme bien. Hago deporte todas las mañanas en mi trabajo, ya que soy militar. Independientemente de mi trabajo, mantengo una rutina de ejercicios y una dieta equilibrada. También me gusta leer.

¿Qué esperas de tu experiencia en Filipinas?

Veo esto como una experiencia enriquecedora. Más allá de la competición, valoro los recuerdos y amistades que se formarán. Ganar sería un gran logro y la culminación de mucho esfuerzo.

Si ganas, ¿cómo celebrarás tu victoria?

Planeo irme de crucero con mi familia. Se lo he prometido a mi padre.

En un certamen como este, ¿cómo manejas la presión y el estrés?

Es esencial canalizar los nervios. A veces, pueden afectarte, especialmente frente al público. Pero con experiencia y práctica, aprendes a manejarlo. También influye la personalidad de cada quien; algunos se ponen más nerviosos que otros.

"Mantengo una rutina de ejercicios y una dieta equilibrada"

¿Cuál es tu plan profesional de cara al futuro? ¿Quieres ser modelo?

Siempre he querido ser guardia civil. Pero si gano, consideraría la posibilidad de dedicarme a la moda. Sin embargo, sé que la moda no siempre es una fuente segura de ingresos, incluso para las mujeres que son más reconocidas en el sector. Además, en cuanto a las redes sociales, me gusta compartir mis experiencias, editar y subir videos. No me meto en temas polémicos, pero disfruto compartiendo mi día a día e inspirando a otros a adoptar buenos hábitos.

¿Qué tipo de contenido sueles compartir en tus redes sociales? No he tenido oportunidad de verlas, ¿se trata de comida, moda, viajes?

Principalmente sobre entrenamiento. Estudié educación física, así que me gusta compartir vídeos relacionados con el gimnasio, ejercicios y metodologías. También muestro las comidas que preparo y lugares que visito, dando recomendaciones y consejos.

¿Prefieres cocinar o simplemente comer?

Realmente, me gusta mucho más comer.

¿Cuál es tu plato favorito?

Hay muchos que me encantan, pero si tengo que elegir uno, diría pasta carbonara.

Si no logras ganar el certamen este año, ¿considerarías presentarte nuevamente el próximo año?

Aunque es una opción, no lo haría. Si no logro ganar el certamen internacional, ya conozco la experiencia y me enfocaría en otras oportunidades en el mundo de la moda.