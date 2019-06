La desgarradora carta del hijo de José Antonio Reyes: “Estaré siempre orgulloso de ti, papá”

La pérdida de José Antonio Reyes a los 35 años en un trágico accidente de tráfico ha sumido en la tristeza al mundo del fútbol. Según la investigación, el futbolista circulaba a más de 230 kilómetros por hora e la autovía de Sevilla y Utrera y, tras perder el control de su vehículo, perdió la vida. Lágrimas, dolor e impotencia es lo que sienten ahora sus familiares y amigos, como así ha demostrado también su hijo mayor, que ha publicado una desgarradora carta para despedir a su padre con todo el dolor que esto supone.

Antonio Tejado, destrozado por la muerte de José Antonio Reyes

La última cita entre padre e hijo

La fotografía elegida por el pequeño José Reyes, hijo del futbolista, para rendirle homenaje y dedicarle un emotivo último adiós en las redes sociales guarda un gran significado. No es su mejor foto, tampoco la que más represente su estrecha relación. Tan solo es la última imagen que se hicieron juntos. Ellos no sabían que sería la última.

La emotiva carta de despedida de Noelia López, la mujer de José Antonio Reyes

El desgarrador mensaje a su padre

“Este es el último momento que hemos pasado juntos papá… ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mí. Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti papá. No pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos, pero solo tú y yo sabemos cuánto nos queríamos. Sé que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar. Te quiero papá. Gracias a todos por los mensajes de cariño que estoy recibiendo”, escribía en su perfil de Instagram el hijo mayor de José Antonio Reyes.

El joven sigue los pasos de su padre

Tanto orgullo siente el joven por su padre, que incluso ha encaminado su futuro profesional en el mundo del fútbol, siguiendo los pasos de su padre. Actualmente forma parte de la cantera del Leganés, en el Alevín A.

Su madre y él, arropados en su último adiós

Sergio Ramos también ha llorado su muerte

“Roto, destrozado. No tengo palabras. Todo el cariño a la familia. Siempre te recordaremos”, escribía Sergio Ramos en sus perfiles públicos para recordar a José Antonio Reyes.