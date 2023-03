Jorge Pérez, víctima de una estafa en Tinder: suplantan su identidad

Jorge Pérez ha vivido un incómodo momento. Para nadie es plato de buen gusto que te suplanten la identidad, mucho menos si encima lo hacen en una aplicación de citas cuando tienes pareja. Meses después de que el ex guardia civil fuera acusado de ser infiel con Alba Carrillo, ha visto cómo alguien ha utilizado su fotografía y sus datos para quedar con gente. Él mismo ha denunciado esta situación en sus redes sociales, donde explica que su cuenta de Instagram es "su única cuenta oficial" y que ya ha puesto el asunto en manos de la policía. Aunque se desconoce cuándo tendrá datos de quién está detrás de ello, Jorge Pérez pretende llegar hasta el final, pues no está dispuesto a que dé a entender que busca el amor. Él continúa su matrimonio con Alicia Peña y no quiere polémicas de ningún tipo.

No es nada fácil condenar este tipo de delito. Según cuentan los expertos el artículo 401 del Código Penal, esto se tipifica como delito cuando se obtiene un beneficio económico ilícito que podría conllevar una responsabilidad penal de seis hasta tres años de prisión, algo que Jorge perseguirá hasta el final. Aunque no siempre se logra, en alguna ocasión han transcendido sanciones a usuarios que cometen este mismo delito. De hecho, existe un caso en el que la Agencia Española de Protección de datos sancionó a alguien con una multa de 1.600 euros por hacerse pasar por un piloto de combate para quedar con chicas.

Él, como otros muchos famosos, han sufrido en su piel la suplantación y esta vez le ha tocado a Jorge en una de las apps más famosas para ligar. Varios perfiles de esta aplicación se hacen pasar por el que fuera concursante de 'Supervivientes' en una plataforma de citas disponible en más de 190 países y más de 40 idiomas. Otros como Hugo Silva, Dani Martes o Neymar han denunciado esta situación al ser personajes públicos y al no controlar a donde podía llegar esto. Ya sea únicamente con sus fotografías o incluso utilizando su nombre, profesión y edad, algo muy peligroso y en cuya Red ha caído más de una persona. Cabe señalar que se suelen utilizar las fotografías de alguien conocido para avanzar en conversaciones y como puerta de entrada en un primer contacto, quién sabe si buscando cometer otro delito como la estafa.

Jorge Pérez se convertía en noticia hace tan solo unos días una vez más. ¿El motivo? Es el nuevo vecino de Alba Carrillo, con quien ya no tiene ningún contacto y cuya amistad saltó por los aires el pasado mes de noviembre. "Se va a mudar a vivir a mi pueblo, a Torre. Me lo ha contado una amiga que le ha alquilado la casa. Vamos a ser vecinos, nos vamos a encontrar en el parque. En mi pueblo se vive divinamente", dijo Alba ante la sorpresa de los reporteros.