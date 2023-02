Jorge Pérez reacciona así al preguntarle por Alba Carrillo

Jorge Pérez está retomando, poco a poco, sus compromisos profesionales. El ex Guardia Civil ha reaparecido con motivo de la XI edición de la pasarela Andújar Flamenca celebrada en la localidad jienense. Allí una reportera le preguntaba sobre Alba Carrillo. Dale al play y no te pierdas su reacción.

El colaborador regresará próximamente a la televisión y lo hará en el programa 'Déjate querer' de la mano de Paz Padilla. "La entrevista de su vida", así ceban desde Telecinco su reaparición. Y es que desde el pasado mes de noviembre no le hemos vuelto a ver delante de los focos. Todo como consecuencia del affaire que mantuvo con su entonces amiga, Alba Carrillo, durante la fiesta de empresa de la productora Unicorn. Un sonado escándalo por el que decidió apartarse de la televisión de forma temporal para recuperar la confianza de su mujer, Alicia Peña.

Jorge Pérez: casi tres meses lejos de la televisión

La última ocasión en la que vimos a Jorge Pérez en un plató fue el pasado 26 de noviembre. El ganador de 'Supervivientes' acudió al programa 'Fiesta' donde emitieron las primeras imágenes de su pillada con Alba Carrillo. "He estado hablando con mi mujer. Lo más acertado es que me vaya a casa, una vez dadas las explicaciones que como personaje público tenía que dar. Solo quiero dejar claro que entre Alba y yo no ha pasado absolutamente nada. Yo estoy afectado porque para mí ha sido un tonteo que se ha ido de las manos. De ahí mi dolor", afirmaba muy afectado. No pudo reprimir las lágrimas y decidió abandonar inmediatamente el programa que conduce Emma García.

La que sí ha hablado largo y tendido durante estos meses sobre Jorge Pérez ha sido Alba Carrillo. La colaboradora incluso se sometió al polígrafo en el 'Deluxe'. Comenzó su intervención indicando que había recibido amenazas. "Son amenazas veladas, temas de tribunales, denuncias... Hay colaboradores que han dicho que él está preparando una demanda. He tenido mucha presión porque molesta que yo hoy esté aquí. Tienen miedo que diga la verdad". También dijo que lo suyo con su entonces compañero venía de lejos y cuestionó el matrimonio del ex Guardia Civil. "Aunque él lo quiera negar, su matrimonio no estaba tan bien. Esto viene de lejos".