Jorge Pérez habla de su affaire con Alba Carrillo: “No soy un depravado sexual”

El affaire entre Jorge Pérez y Alba Carrillo fue el tema de conversación durante semanas a raíz de los continuos tiras y aflojas entre los dos protagonistas. Aunque en un principio la colaboradora lo negó, más tarde llegó a confesar que habían tenido una noche de amor en casa de Marta López. Esto desencadenó que el ganador de 'Supervivientes' abandonara la televisión. Meses después, ha regresado y lo ha hecho como invitado del primer programa de 'Déjate querer' de Paz Padilla. El marido de Alicia Peña ha hecho varias reflexiones sobre todo lo que ocurrió con la modelo y ha reconocido que se siente decepcionado con varios compañeros. Además, ha vuelto a negar los hechos.

Jorge Pérez considera que todo lo que provocó su affaire con Alba Carrillo "ha sido una avalancha" que ha golpeado tanto su vida como la de su mujer, Alicia Peña. Está convencido que su reaparición en televisión es un punto de inicio para ellos y que les va a servir para recuperar todo lo que perdieron. "Nos ha parecido que era algo irreal, una especie de pesadilla. Tú puedes tener una opinión y discrepar, pero la agresividad verbal de algunas personas para hablar de un tema que no les iba ni venía ha sido decepcionante", comenta. El ganador de 'Supervivientes' también ha dejado claro que está decepcionado con aquellos compañeros que en privado le mandaban mensajes de apoyo y que en los platós le han usado como "saco de boxeo". "Me parece hipócrita", insiste.

El ganador de 'Supervivientes' vuelve a hacer hincapié en que el público tan solo ha sabido una versión de la historia y niega por completo que tuviera un affaire con Alba Carrillo. "Se han contado muchas cosas que no coincide con lo que pasó y ha causado un daño en mi familia, en mí y mi mujer", asevera. Jorge Pérez cuenta que durante toda la fiesta estuvo en permanente contacto con Alicia Peña y tiene claro que a quien le debe explicaciones es a su mujer. "Sabe lo que hago", recuerda. Al recordar algunos de los comentarios que se han hecho en los diferentes platós, el modelo muestra su enfado por las descripciones que se ha hecho sobre él en algunos momentos. "He llegado a pensar que tenía un problema. Soy muy efusivo, te abrazo, no lo hago solo con mujeres, también con hombres. Han dado una imagen de mí como de depravado sexual. Me he llegado a cuestionar que quizá el problema sea mío", comenta con el semblante serio.

Le ha costado salir adelante

Estos dos meses y medio en los que ha estado apartado del foco mediático los describe como "devastador y demoledor" puesto que no ha llevado bien que en los platós de televisión le llamaran "cobarde". "Veía mi época como Guardia Civil, siete años en un equipo de élite, para que me llamen cobarde. No ha sido una cuestión de no dar la cara, de no querer hacer las cosas", cuenta emocionado y explica que le ha costado salir adelante por no entender lo que estaba viviendo. Además, no ha querido dar más detalles sobre el asunto porque lo tiene judicializado y prefiere hablar lo justo y necesario. Jorge Pérez confirma que le han hecho muchas ofertas de entrevistas y de participaciones en programas, pero prefirió rechazarlas todas. "He llorado muchas veces porque te sientes impotente, se está destruyendo tu vida. Hay unas imágenes, me responsabilizo de una situación que me hubiese correspondido a mi parar. El problema viene que luego se han dicho cosas que no sucedieron", insiste.