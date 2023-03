Jorge Lorenzo, sobre su momento más difícil: "Estuve a punto de quedarme en silla de ruedas"

Jorge Lorenzo, piloto español ya retirado desde el año 2019, ha vivido infinidad de lesiones a lo largo de su vida. Tantas y tan fuertes que incluso estuvo a punto de quedarse en una silla de ruedas, una difícil etapa que ha recordado junto a Laura Escanes. Nos remontamos al año 2008 cuando se fracturó, por ejemplo, los dos tobillos tras una caída en los entrenamientos del Gran Premio de China. "Me he dado cuenta lo que tiene que sufrir la gente que va en silla de ruedas", dijo entonces. Años más tarde compitió subido en una en 'Capacitados', espacio de La 2, en el que demostró su capacidad de superación y el alto nivel de exigencia, pero no es ha sido el único momento en el que se ha replanteado su carrera y es que poco antes de 'colgar las botas' se rompió dos vértebras, lo que le obligó a llevar un corsé de protección dorso-lumbar durante varios meses.

"Estuve a punto de quedarme en silla de ruedas y dije: ‘He conseguido ya todo, tengo una vida para disfrutar. ¿Quiero seguir corriendo riesgos de no poder disfrutar lo ya conseguido?’, y lo dejé. Ahora corro en coche, con muchísimos menos riesgos, no tengo que estar entrenando tanto y lo disfruto igual", dice el deportista en el programa de Podcast de Laura Escanes. Aunque ha competido durante años y se ha alzado como ganador en incontables ocasiones, Jorge Lorenzo prefiere limitar cuando se sube ahora a una moto, evitando así el peligro. “¿Te dan miedo las motos ahora?”, pregunta Laura. “¡No! Es más, me subo dos veces al año por un sponsor, pero si no tengo la motivación de conseguir algo no le veo el sentido, prefiero irme al cine o irme de viaje”, responde él.

Con tan solo 3 añitos se subió por primera vez a una moto, un momento que marcó un antes y un después en su vida. En su camino siempre le ha acompañado su padre, de hecho, fue él quien le animó a dejarlo tras un accidente que "casi lo retira". "Vamos a dejar esta mierda, no merece la pena", le aconsejó su progenitor. Sin embargo, él siempre tuvo claro que no quería rendirse, sino luchar por conseguir hacerse un hueco en la profesión. Y lo logró. Se retiró hace casi 4 años con 32 años y con muchísimas victorias a su espalda en el mundo del motociclismo, por lo que está profundamente orgulloso de ello.

Jorge Lorenzo se ha abierto en canal con Laura Escanes, con quien comparte plató en 'El Desafío'. Aunque en un principio pensaron que no iban a hacer migas e incluso prejuzgaron al otro, finalmente han cosechado una bonita amistad que les ha llevado a compartir una charla en un programa de radio. "Yo estaba hablando con gente y dije que iba a estar contigo en El Desafío y me dijeron: ‘¡Uf! Jorge Lorenzo es una estrellita. Un borde, un chulito...’ y yo dije: ‘¡Verás que pereza!’ y de repente el primer día me tocaste así la espalda y me dijiste: ‘¡Mira, los dos tímidos!’ y dije: ‘¡Mira, qué mono!’", dice la influencer. "Claro! Es que estábamos con Boris, Flo... que tienen tanta tele y a ti te vi tan tímida, y yo estaba tan nervioso", responde con complicidad el deportista. De este modo, dejan ver que, en su caso, se equivocaron al pensar cómo iba a ser el otro, tanto que han conseguido dejar a un lado sus prejuicios y conocerse.