Jorge Javier Vázquez, de vacaciones en Creta con su ex

"No estaba desaparecido, estaba de parranda". Es la frase que podría describir las últimas semanas de Jorge Javier Vázquez. El mítico presentador de 'Sálvame', alejado del foco mediático –y de las redes sociales– desde hace casi dos meses, ha reaparecido, consagrado en cuerpo y alma a una de las cosas que más le gusta hacer: viajar. Y lo ha hecho con destino en la paradisiaca isla griega de Creta, -la más grande del país heleno-, donde ha disfrutado de unos días de relax y desconexión junto a su ex pareja, Paco.

Los increíbles viajes de Jorge Javier Vázquez

El presentador es un viajero empedernido y así lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Paradójicamente, siempre ponía en práctica el mismo 'modus operandi' cuando se preparaba para viajar al extranjero. Primero, se ausentaba de las redes sociales por un tiempo y, una vez en Madrid, no dudaba en compartir su periplo con todos sus seguidores.

Así lo hacía cuando estaba al frente de 'Sálvame'. El verano pasado, dejaba a todos boquiabiertos con las imágenes de su viaje a Peru, Zimbabue y Botsuana, que publicó una vez puso pie en nuestro país, no antes. Eran otros tiempos, menos convulsos para el presentador. Lo más probable es que, esta vez, no rompa su silencio en redes para compartir lo mucho que ha disfrutado en la isla griega. Un lugar donde se le ha visto relajado y sereno, ajeno a la vorágine de la televisión en la que tantos años ha trabajado.

Un adiós sin despedida

Su ausencia ahora es mucho más notoria que entonces, no hay duda. Tras el anuncio inesperado de la cancelación de 'Sálvame' el pasado 5 de mayo, el presentador sufría un problema de salud y dejaba de acudir al plató, provocando una gran incertidumbre entre sus compañeros. Al poco tiempo, Mediaset informada en un escueto comunicado su "baja de manera temporal por prescripción médica".

Tras semanas sin asomarse por las redes, el catalán ponía fin a su silencio coincidiendo con el anuncio de su cadena. Lo hacía en su cuenta oficial de Twitter, donde explicaba que su salud le había dado un toque y necesitaba tomarse un descanso para coger fuerzas. "A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi yo he sido poco de hacérseles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si como no lo sé, me espero", escribía.

"Está bien y puedes hablar con él. Te da explicaciones de cosas, pero creo que necesita su proceso", ha explicado David Valldeperas

No se presentó a la despedida de 'Sálvame' el pasado 23 de junio y tampoco lo hará en el adiós del 'Deluxe', este viernes. El público fiel al formato esperaba que el presentador y escritor reapareciera para poner el broche de oro al cierre definitivo de la factoría 'Sálvame'. No será así. Como ya pasará con el programa diario, la última emisión del 'Deluxe' estará conducido por María Patiño y Terelu Campos, tampoco sin la presencia de Adela González, que ha fichado por La Sexta.

Los que le conocen, no pueden disimular su preocupación por el estado de Jorge Javier. Si al principio de su silencio mediático se decía que no cogía llamadas ni hablaba con nadie el mundillo, ahora por lo menos se sabe que sí mantiene relación con algunos. "Está haciendo su propio trayecto. Está bien y puedes hablar con él. Te da explicaciones de cosas, pero creo que necesita su proceso. Han pasado muchas cosas en los últimos meses”, comentaba hace unos días David Valldeperas, el director de 'Sálvame'. Otro que también ha podido comunicarse con él es Jesús Vázquez, como confirmo en exclusiva a SEMANA. "Hablo con Jorge, pero son conversaciones privadas y mantengo con él una relación buena. Y nos escribimos y nos hablamos", nos dijo.

Se desconoce si la vuelta de Jorge Javier Vázquez a la pequeña pantalla se producirá más pronto que tarde y en qué condiciones. El inicio de la temporada televisiva está a la vuelta de la esquina, con el fin del verano. Será entonces cuando se confirme si hay un espacio para él o habrá que esperar a que se recupere completamente. Por el momento, lo único que se sabe es que sigue recibiendo tratamiento profesional y su prioridad es cuidar de su salud.