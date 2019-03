Jorge Javier Vázquez está pasando por uno de los momentos más delicados de su vida después de encontrarse mal. Un fuerte dolor de cabeza le llevó por fin al hospital, donde tuvo que ser ingresado para hacerle unas pruebas. Ahora el equipo médico del hospital en el que se encuentra ha desvelado qué le ha ocurrido al presentador.

“El paciente D. Jorge Javier Vázquez ingresó en el hospital el pasado día 16 de marzo con un cuadro de hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático que fue tratada por vía endovascular con un resultado plenamente satisfactorio. Durante su ingreso, el paciente ha estado en todo momento consciente, sin afectaciones neurológicas y hemodinámicamente estable”.

Pues bien, después de conocerse su diagnóstico, Jorge Javier Vázquez ha querido contar todo sobre el antes y el durante de su ingreso. El presentador ha contado qué ocurrió y cómo vivió todo el proceso de las pruebas y de la operación de urgencia a la que se tuvo que someter en su blog de Lecturas.

Jorge Javier ha empezado explicando que el pasado martes le empezó a doler la cabeza y que esos dolores fueron cada vez más intensos a lo largo de los días. “A las 12 del mediodía no aguanto más y me planto en urgencias. Me hacen un escáner y ven una manchita en el cerebro. Pregunto por lo del tumor, y lo descartan”, ha desvelado en el citado medio.