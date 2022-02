«Vengo en shock por una cosa que me ha sucedido en el teatro», ha comenzado su intervención Jorge Javier Vázquez nada más arrancar ‘Sábado Deluxe’. El presentador ha querido hacer partícipe a la audiencia de un accidente que ha sufrido este mismo sábado cuando estaba representando su obra. «Es la historia más flipada que os puedo contar ahora. Estoy intentando recuperarme de lo que me ha pasado», ha señalado visiblemente afectado por lo sucedido. Un incidente al que ha dado la siguiente lectura: «Ya tengo el aviso de Mila Ximénez».

El de Badalona ha reconocido que lleva un tiempo sufriendo una racha de salud «regulera». Nada grave, pero estaba enlazando distintas pequeñas dolencias que le hacían no estar al cien por cien. «Anímicamente también estaba un poco triste. Todo se empieza un poco a solucionar. Esta misma semana estaba levantando cabeza». El pasado domingo se vio aquejado de una gripe aunque este mismo sábado se ha sentido bien en el teatro, incluso, muy emocionado.

Jorge Javier Vázquez sufre un accidente en el teatro

Justo cuando se encontraba en medio de la función ‘Desmontando a Séneca’, Jorge Javier Vázquez ha sufrido un accidente que difícilmente podrá olvidar. «Hay un momento en el que estoy sentado, está todo a oscuras y de repente el bastidor se cae al final. Es un efecto de la función, pero ha caído antes de tiempo. Veo cómo todo el bastidor se me viene encima». El catalán ha reconocido que veía cómo le iba a sepultar. Entonces su reacción ha sido la de saltar de forma inmediata al patio de butacas. «Me he dado una hostia en el muslo. Ha tenido que venir la ambulancia».

A pesar de que ha estado un momento en suelo sin poder moverse, los espectadores han pensado que esto formaba parte del espectáculo. «Me he levantado más o menos. Un técnico ha empezado a llorar. Ahora no puedo caminar mucho», ha explicado. Una vez repuesto de este accidente, Jorge Javier Vázquez le ha dado una importante lectura. «Luego he llegado a la conclusión. Ya tengo el aviso de Mila Ximénez. Estaba perdiendo el tiempo pensando en qué hacer para ser feliz. Y esto es una señal de que ‘basta de tristezas’. Hay que vivir».

Asimismo ha confesado que siempre lleva en el camerino las fotos de dos personas fundamentales en su vida que ya no le acompañan. La imagen de su padre y la de Mila Ximénez. «Hoy solo tenía la de Mila porque he llevado la de mi padre a restaurar», ha afirmado dejando claro que sentía que su amiga quería transmitirle un mensaje.

Sonsoles Ónega interviene en directo

«No sabéis el momento que hemos vivido en ese teatro Reina Victoria. La función iba muy bien, pero efectivamente en ese momento de máxima intensidad se le ha venido abajo el escenario», ha afirmado Sonsoles Ónega quien se encontraba en el patio de butacas disfrutando de la obra. «El espectador no se ha dado cuenta y todos hemos pensado que formaba parte de la función. Luego hemos visto que no era algo de la puesta en escena. Jorge Javier ha saltado al patio de butacas. Ha sido tremendo». La periodista también ha indicado que el resto de los mortales «nos hubiéramos ido al hospital, pero Jorge ha vuelto al escenario. Ha sido impresionante. ‘Desmontando a Séneca’ es imprescindible».