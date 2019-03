Jorge Javier Vázquez está viviendo uno de los peores momentos de su vida al haber sido operado de urgencia tras sufrir un ictus. Hubo señales que no supo interpretar y que casi le costaron la vida. Las exponemos aquí, porque esto le puede suceder a cualquiera

Jorge Javier Vázquez está viviendo el momento más complicado de su vida en lo que a salud se refiere. Tras haber sufrido ictus por el que ha tenido que ser intervenido de urgencia, el catalán se encuentra recuperándose alejado de sus quehaceres diarios y siguiendo una orden estricta de sus médicos: guardar un mes de absoluto reposo. Sin embargo, esto no ha hecho que Jorge se haya desconectado del todo y es que este miércoles llamó al programa que presenta para contar de primera mano todo lo que había pasado.

Leer más: El gran miedo de su familia porque se repetía su drama 22 años después

Además de tranquilizar a sus compañeros, Jorge Javier desveló cuáles fueron las señales que anunciaban que algo no iba bien en su cuerpo y que, en sus propias palabras, no supo interpretar y llegaron a poner su vida en verdadero peligro.

Leer más: Jorge Javier Vázquez, en directo: “Todavía estoy en peligro”

“Ha sido… un episodio del que podría haber salido francamente mal. De la verdadera gravedad del asunto me enteré ayer martes. Vine el sábado con un dolor de cabeza terrible, por un dolor muy fuerte que empezó el miércoles”, comenzó explicando Vázquez, que desvelaba a continuación que había tenido un antecedente días atrás.

La semana anterior a sufrir el dolor de cabeza que le llevó al hospital, el presentador se encontraba de vacaciones en Marrakech, donde se desmayó. “Estuve inconsciente como dos o tres minutos, pero tampoco le di mayor importancia”, contaba a un plató que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en absoluto silencio.

Leer más: su confesión más dura: “No paro de llorar”

Y aunque la caída por el desmayo fue un síntoma muy grave, su cuerpo le había dado otras señales antes. “También había tenido mareos en un plató, presentando una gala de ‘GH DÚO’, tuve que hacer venir al servicio médico porque me caía, me mareaba. Pero yo lo achacaba a que era de estar mucho tiempo de pie, en la misma postura, y no le di mayor importancia”, siguió desvelando, haciendo que sus compañeros se emocionaran cada vez más.

Este sábado los dolores llegaron a ser tan “terribles” que Jorge Javier decidió acudir a urgencias, donde le descubrieron una manchita en el cerebro que los médicos han achacado al desmayo que sufrió en Marrakech. Afortunadamente, fue al médico en el momento oportuno y es que, aunque dice que no quiere pensar en lo que pudo haber pasado, es consciente de que podría haber tenido consecuencias “nefastas”. “Tampoco quiero pensarlo, es algo que ha sucedido y no quiero recrearme en lo que podría haber pasado”, ha dicho.