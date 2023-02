Jorge Javier Vázquez se salta el nuevo código ético de Mediaset en 'Sálvame'

Las cosas empiezan a ponerse negras para 'Sálvame' después de que Jorge Javier Vázquez se haya saltado las nuevas normas del nuevo código ético establecido por Mediaset en el que se prohíben ciertos discursos y comentarios. El popular presentador ha hecho oídos sordos a las nuevas normas establecidas y este miércoles se ha saltado este código poniendo en peligro tanto su trabajo como el de resto de compañeros al empañar el programa. Desde que saliera a la luz este código, lo han mantenido todos los programas de Mediset hasta ahora, que Jorge Javier ha llegado y se ha puesto al frente de 'Sálvame'.

La marcha de Paolo Vasile y la llegada de Alessandro Salem, nuevo consejero delegado, ha puesto patas arriba todo Mediaset. Uno de los puntos que señalaba ese escrito que fue enviado a todos los trabajadores del grupo de comunicación era que "no se permitirá ninguna manifestación publicitaria que no haya sido previamente comunicada por escrito a Publiespaña". Un primer punto que Jorge Javier se ha "saltado" nada más comenzar el programa, ya que ha hecho promoción de su nuevo podcast, ‘Los burros de Fortunato’, que cada 15 días estrenara un nuevo capítulo. Junto a Phi Beta Lambda Podcast, tiene preparadas una serie de entregas multiplataformas sin que se conozca todavía el contenido final, temática o los invitados que podrá tener en el mismo.

Jorge Javier Vázquez ha promocionado su podcast que nada tiene que ver con Mediaset

"Mañana estreno un podcast que se llama 'Los burros de Fortunato'. ¿Qué te parece? Hombre, con invitado y todo", decía muy feliz bajo la atenta mirada de sus compañeros y los aplausos del público. Una publicidad que, de no haberse sido comunicada previamente a Publiespaña, estaría poniendo contra las cuerdas a Jorge Javier Vázquez.

Sin embargo, esta no es la única vez que se ha saltado el nuevo código ético. El punto Principios rectores en programas de entretenimiento, que no ha existido durante los 12 años que la ética del grupo se regía por el anterior Código, ordena que están completamente prohibidos los discursos políticos e ideológicos. Según ese epígrafe, "los programas de entretenimiento son eso mismo, de entretenimiento y, por lo tanto, sus presentadores y colaboradores deben abstenerse de emitir opiniones, preferencias o comentarios políticos en el seno del programa".

El presentador ha dado su opinión sobre los impuestos en España

A pesar de que está bien claro, Jorge Javier se ha marcado un discurso político sobre el pago de los impuestos después de la queja de Alejandro Nieto se quejara de los impuestos que pagó por su premio de 'Supervivientes'. "Estoy totalmente en contra de la bajada de impuestos (...) No se debe medir con el mismo rasero a la gente que tiene más" son algunas de las declaraciones que ha hecho de índole político que no hará ni pizca de gracia a la nueva cúpula de Mediaset. Ya no únicamente por el contenido del discurso que ha pronunciado, sino por el hecho de que haya desobedecido de las nuevas normas y se haya saltado a la torera el nuevo código ético, que está dando mucho de que hablar.

Jorge Javier Vázquez se ha mostrado muy crítico con la actitud de Alejandro Nieto tras quejarse de los impuestos que le ha quitado Hacienda de su cheque por haber ganado 'Supervivientes': "Alejandro, que viene de una familia muy humilde, no tiene la capacidad de otras personas y otros estamentos para llegado el momento montarse una ingeniería fiscal para pagar muchísimo menos impuestos de los que paga. Eso es totalmente injusto. Yo creo que está obsoleto, obsoleto por lo bajo, digo", continuaba haciendo público el presentador.