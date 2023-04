Jorge Javier Vázquez rompe en llanto al hablar de Mila Ximénez

'Sálvame' comienza su emisión en Telecinco el 27 de abril de 2009. 14 años después los colaboradores más representativos del programa celebran con el equipo y los espectadores el aniversario con un programa especial. Entre todos ellos falta una de las más queridas, Mila Ximénez. La periodista fallecía en julio de 2021 por cáncer de pulmón y son muchos los recuerdos que consiguieron atesorar junto a ella. Para demostrar todo el cariño que tienen, este especial está dedicado a ella. Uno de los más emocionados al recordarla fue Jorge Javier Vázquez. "Me queda sentirme un afortunado porque Mila es una de esas personas que es difícil encontrar", reconoce muy emocionado.

La colaboradora siempre ha sido uno de sus pilares fundamentales tanto en pantalla como fuera de ella. "He vivido los años más importantes de mi carrera profesional junto a ella. No sé qué me espera en este mundo pero me doy por satisfecho, lo que me pasa será distinto", asume sin poder ocultar las lágrimas. Cuando retomó su relación con una de sus ex parejas, Paco, se sintió plenamente feliz porque "se querían muchísimo". Se acuerda de ella cada día, "la echo mucho de menos". Ahora quiere que el luto se quede atrás, sabe que "lo más duro de esta historia es saber que, a veces, me pasan cosas, y no tengo a quién contárselas como a ella" y es momento de poner una sonrisa siempre que se acuerden de ella.

Jorge Javier Vázquez y Mila Ximénez se entendían a la perfección. Era la única persona que "podía entender pensamientos y actitudes" del presentador de 'Sálvame'. Junto a ella se sentía constantemente "muy querido y protegido". Para el cantante la actitud de su amiga en el plató siempre que aparecía es algo que jamás podrá olvidar: "Lo que comunica esta señora en un plató muy poca gente lo comunica es una auténtica bestia, es que tu ves ahora la tele y hay veces que digo, pero vamos a ver, ¿Qué está pasando?, ¿Qué estoy viendo, animales muertos? Y yo a esta señora la veía y era como un bisonte’’.

Kiko Matamoros: "A Mila le diría allá donde esté, que siempre estuvo del lado correcto de la historia"

La emoción es la protagonista del homenaje a Mila Ximénez en 'Sálvame'. Kiko Matamoros, al igual que Jorge Javier Vázquez, no pudo ocultar las lágrimas recordando cuánto echaba de menos a su compañera. Durante años junto a Kiko Hernández y la periodista formaron el conocido 'eje del mal'. Este trío utilizaba el humor para ayudar a crear contenidos al programa y terminaban enfrentándose con todos sus compañeros. No siempre ellos tuvieron una buena relación. La colaboradora tenía constantes desencuentros con Makoke y las decisiones de su compañero sobre este tema generó que ambos se distanciaran.

A pesar de esto llegó la reconciliación y siempre estaban el uno para el otro. "Le diría a Mila allá donde esté, y si me escucha, que siempre estuvo del lado correcto de la historia, que la vida me ha demostrado que sabía de lo que hablaba y que no hay nada más bonito que la felicidad y esta no puede pasar nunca estando alejado de tus hijos", agradecía. Y es que, aunque pasen los años, el recuerdo de Mila Ximénez siempre permanece: "Te echo muchísimo de menos en el plató, aun cuando no nos hablábamos. Éramos cómplices cuatro horas seguidas. Me sabe mal haber desperdiciado una época de mi vida con ella porque podría haber sido mucho más rica".