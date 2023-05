Jorge Javier Vázquez responde a Ana Rosa Quintana tras confesar que "no comparten nada"

Jorge Javier Vázquez siempre ha dicho lo que piensa, por lo que esta vez no iba a ser diferente. Tras confirmarse que Ana Rosa Quintana va a ser quien presente el programa sustituto de 'Sálvame' salieron a la luz unas declaraciones de la periodista en las que aseguraba "no compartir nada con él". Admitía estar lejos el uno del otro en cuanto a pensamiento, al igual que reconocía que "es alguien brillante al que quiere". Una charla que se mantuvo en el podcast 'Poco se habla' y que fue grabada solo unas semanas antes de que los pasillos de Mediaset se revolucionaran. Aunque Jorge Javier había optado por mantenerse en silencio, ha sido ahora cuando se ha pronunciado acerca de esta entrevista en la que Ana Rosa no solo habla de él, también de los cambios de Mediaset, incluida la nueva cúpula.

Dice la verdad. https://t.co/fegJrCFNqK — Jorge Javier Vázquez ( @jjaviervazquez) May 12, 2023

"Ha llegado un equipo nuevo, pero es un equipo muy solvente, también los conozco desde hace tiempo y son estupendos", decía sobre sus nuevos jefes, los mismos que han decidido que será ella la encargada de hacer otro contenido y tipo de programa en las tardes de Telecinco. Pero, ¿qué ha opinado el catalán de las palabras de Ana Rosa Quintana? "Tiene razón", se ha limitado a decir. Ni una palabra más. Una reacción que ha provocado que muchos de sus seguidores se pronuncien sobre ello y reconozcan que es cierto que nada tienen que ver el uno con el otro.

Se desconoce si han mantenido una charla al confirmarse que será Ana Rosa quien desde septiembre ocupe las tardes de Telecinco. A pesar de que se había mantenido en secreto el cambio que se iba a hacer en la parrilla, cuando se publicó que la compañía estaba apostando por ella se pronunció en 'El programa de Ana Rosa'. "Que Dios reparta suerte. Me lo ha pedido la cadena y yo le tengo que agradecer a la cadena 19 años en esta empresa de apoyo, de éxito, de tranquilidad y cuando mi cadena me pide algo, creo que lo justo es devolver es un poco de todo lo que me ha dado", deslizó.

Tras 14 años 'Sálvame' bajará el telón el próximo 23 de junio, fecha que, por cierto, coincide con el aniversario de la muerte de Mila Ximénez. Una mera coincidencia según nos cuenta alguien cercano al programa: "En ningún momento se ha barajado el día 16 de junio. Será el día 23 porque la cúpula quiere que coincida con el final del curso escolar. En un principio nada tiene que ver con Mila, ha sido casualidad. Son órdenes de arriba".

Su última aparición juntos en televisión

Fue el pasado mes de diciembre, pero estuvo marcado por la tensión. Llevaban algunos meses de enfrentamientos entre las dos productoras, 'Unircorn' de la que es directora la periodista, y 'La Fábrica de la Tele', productora de 'Sálvame', y una vez más se hizo evidente en pantalla. Aunque las risas de ambos relajaron el ambiente en ciertos momentos, también hubo otros en los que quedó claro que sus pensamientos estaban en las antípodas. "Uno tiene derecho a la tristeza, pero tiene la obligación de ser feliz y hacer felices a los que están a tu alrededor", dijo ella a lo que Jorge Javier respondió: "Uf, eso es un horror, no comparto absolutamente nada (...) No hay nada que nos haya llevado más a la frustración que la obligación de ser felices. No podemos vivir con ese listón tan alto. No tenemos nada que ver".