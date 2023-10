Vídeo: Europa Press

El otro gran protagonista de la esperada boda de Isa Pantoja y Asraf Beno que ejercerá de flamante padrino

Jorge Javier Vázquez no puede estar más feliz por el importante papel que le ha tocado asumir en la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. Este viernes, la pareja se dará el 'sí, quiero' ante sus seres queridos en una ceremonia muy especial que sigue a la unión civil que ya formalizaron el martes 10 en el madrileño municipio de Fuenlabrada. El padrino de la novia ha sido uno de los primeros en llegar a la exclusiva hacienda de Al-Baraka. "En ningún momento dudé en ser su padrino", ha confesado. Es la primera aparición pública del presentador tras la cancelación de 'Cuentos chinos', su nueva aventura profesional después de que Mediaset decidiera poner punto final a 'Sálvame'.

Todavía sin arreglarse, Jorge Javier Vázquez ha acudido a la finca sevillana, ubicada entre Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas, vestido de "civil". Ha sido uno de los primeros en llegar, no solo para cambiarse en el interior, sino practicar el 'paseillo' hacia el altar que va a protagonizar junto a la novia, como él mismo ha reconocido a su llegada. El de badalona es el responsable de llevar al altar a Isa Pantoja. Un papel importantísimo que ha asumido con todo el compromiso y la seriedad que se desprende del hecho.

Jorge Javier Vázquez y su pacto con la hija de Isabel Pantoja

"Me hace muchísima ilusión que me pidiera ser su padrino. Ya le he dicho que tenemos que ensayar el paseo. Tiene que salir perfecto y no podemos dejar nada a la improvisación", ha relatado el presentador, al que se le veía muy tranquilo, sorprendentemente. Ya dice la frase que los nervios van por dentro... Lo mismo le sucedía a la novia, ha confesado Jorge, con la que se ha mantenido en contacto constante durante este día tan especial. "He estado hablando con ella durante esta mañana y me ha dicho que todavía no estaba nerviosa", ha relatado.

Sobre la polémica que se ha formado por la sonada ausencia de Isabel Pantoja y Kiko Rivera a la boda de su hija y hermana, Jorge Javier Vázquez ha sido tajante. De hecho, ha desvelado un pacto al que llegó con la pequeña del clan si su madre, finalmente, decidía cambiar de opinión y asistir al enlace.

"Yo ya le dije que me podía usar como comodín. Ya le dije que si, llegados el momento, ella me dice que su madre viene y en algún momento me dice no vengas, yo no hubiera venido. Lo hubiera entendido perfectamente", ha confesado, muy serio. El también actor ha querido puntualizar una realidad que muchos han entendido como un dardo directo contra la madre de la novia. "Desde luego, yo no soy el motivo por el que Isabel no está aquí", ha sentenciado Jorge.