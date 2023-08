Las vacaciones le están sentando bien a Jorge Javier Vázquez. O eso parece a tenor de sus palabras. Después de visitar la isla griega de Creta en julio junto a su ex pareja, el presentador ha viajado a Argentina. Ahí ha acudido a ver la obra de teatro de Nacha Guevara por la que siente debilidad. Como el mismo ha explicado, están siendo unos días intensos, que le tienen con "las lágrimas a flor de piel". Jorge Javier no se pronunciaba en redes sociales desde el 3 de junio, cuando anunció su retiro temporal de televisión para cuidar de su salud. Su último mensaje coincidió con la cancelación de 'Sálvame', tras 14 años de emisión. Sin duda, un mazazo para quien era el maestro de orquesta del programa.

Jorge Javier Vázquez: "Acabé llorando a lágrima viva"

El viaje a Buenos Aires de Jorge Javier Vázquez está siendo muy sanador y esclarecedor. Así lo deja entrever en la última publicación que ha compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde suma la friolera de 884 mil seguidores. El presentador ha elegido un vídeo de una de las escenas de la obra de Nacha, que ha acompañado con un texto muy revelador.

Así comienza: "Escribe Borges: 'A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire'. Me sucede lo mismo con Nacha Guevara. Fui a verla actuar tres días seguidos, y los tres acabé llorando a lágrima viva escuchando el monólogo final. Cenando, el domingo, me dijo algo precioso: 'Jamás olvidaré cómo me mirabas desde la platea'. Como si fuera un adolescente de 17 años. Y que cuando pronunció lo de 'sé que han cruzado fronteras para oírme' y se dirigió a mí, no pudo detenerse mucho en las palabras porque también estaba muy emocionada".

De baja médica desde el pasado 5 de mayo

Tras este homenaje tan personal y revelador a su amiga, Jorge Javier se ha abierto en canal y ha confesado lo importante que está siendo para él el teatro en estos momentos. "El poder terapéutico del teatro en todo su esplendor. Casi diez años que no nos veíamos. Vine por ella a Buenos Aires. Para verla, para agradecerle todo lo que me enseña desde la distancia a través de sus charlas y de sus entrevistas. Está siendo un viaje emocional muy intenso -ayuda la apabullante belleza de Buenos Aires, no cabe duda- que me tiene con la lágrima a flor de piel en todo momento", continúa.

Cabe recordar que tras el anuncio inesperado de la cancelación de 'Sálvame' el pasado 5 de mayo, el presentador sufría un problema de salud y dejaba de acudir al plató. Al poco tiempo, Mediaset informada en un escueto comunicado su "baja de manera temporal por prescripción médica".

Un 'Hasta siempre' que siembra dudas

Finalmente, ha querido agradecer a todos sus seres queridos y seguidores por el cariño recibido durante estos meses que ha estado alejado de la pequeña pantalla. Un tiempo caracterizado por su más absoluto silencio, suscitando la preocupación de quienes estaban acostumbrados a verle a diario en televisión. "Pienso mucho en vosotros, en todos aquellos que dedicáis un instante de vuestra vida para escribirme y dedicarme palabras llenas de cariño y de aliento. Gracias siempre. No sabéis cómo me arropan el alma. Os deseo un mes de agosto inolvidable. Hasta siempre", ha concluido.

Ha llamado la atención la forma en la que Jorge ha decidido despedirse. Un 'Hasta siempre' que ya empleó en su anterior publicación en redes, con la que anunciaba su retiro temporal. Esperemos que, esta vez, no tarde en volver. No debería ser así, de todos modos. Las últimas informaciones sobre su futuro laboral apuntan a un regreso en septiembre a Telecinco por todo lo alto. De hecho, está previsto que le compita a Pablo Motos la franja nocturna que lidera.