Este miércoles, Conchi, la hermana de José Ortega Cano ha recibido una inesperada visita. Jorge Javier Vázquez se ha presentado en su casa de manera inesperada, y en riguroso directo, durante la emisión de ‘Sálvame‘. Una sorpresa ante la que ella ha reaccionado de la mejor manera. Todo ha sucedido en el arranque del programa. Tras una pausa publicitaria se pudo ver al presentador llamando al timbre de Conchi Ortega Cano: “¡Qué ilusión me hace conocerte! ¿Me invitas a un café?”, le decía, con una caja de pastas de té en la mano. La hermana del torero respondía, atónita: «¡Pero mira cómo estoy!».

Nada más entrar, Conchi le ha enseñado su salón. «Me encantan las casas donde hay muchas fotos», ha comentado Jorge Javier. Conchi le ha explicado que muchas de las imágenes que hay en el interior de su domicilio son de un hijo fallecido: «Perdí a un hijo con 23 años. Era torero también. Era novillero. Teníamos frutería… iba a Mercamadrid. Me dejó una nena que lo adora”. La hermana del diestro ha mostrado algunos rincones de su salón, donde plancha la ropa a su hija: «Mi hija ha bailado con María Rosa, con Rocío Jurado». También ha hablado de Ortega, a quien quiere como si fuera su hijo: «A mi hermano que lo quiero como si lo hubiera parido».

Conchi ha aclarado que siente tanto amor por Ortega Cano que no duda en defenderlo siempre que puede. En mitad de la conversación, sonaba el teléfono. Era José Ortega Cano, cabreado: “Me pregunta que por qué os he dejado pasar”. Ante el enfado del matador, el de Badalona ha aclarado que Conchi no sabía nada de este “asalto”. Ella apuntaba: “Si yo también estoy para que me dé algo”. La charla avanzaba y el presentador le ha preguntado a su invitada que cómo está Ortega Cano. Ella replicaba: “Pues mal”.

Tras recibir la llamada de su hermano, Conchi se mostraba molesta, pero no quería entrar en detalles de lo que este le había dicho. “Ya no me acuerdo de nada, lo que tenéis que hacer es darle menos… ¿Y por qué habéis venido aquí y no habéis ido a ver a mi hermano? ¿Cómo te ha dado por venir?”, se preguntaba.

Conchi asegura que Ortega Cano está «tranquilo» y que es «muy buena persona»

Jorge Javier insistía en que su visita era amable y le prometía que solo iban a hablar de cosas agradables, pero Conchi recibía una nueva llamada. Esta vez de su hermana: “Ahora me va a costar disgustarme con ella, me ha dicho que ya soy mayorcita”. Ante la presión familiar, Conchi se negaba a responder: “No quiero rollos, de verdad que no. Estoy harta de estas historias que van a acabar con mi hermano y conmigo”, decía. No quiere problemas dentro de su familia y menos ahora que José Ortega Cano se encuentra en una situación delicada. Su mayor deseo es que el torero esté “tranquilo” porque es “muy buena persona”.