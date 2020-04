Hace ya casi un año que Jorge Javier Vázquez se enfrentó a uno de los momentos más complicados de su vida, el ictus que sufrió y que le hizo desaparecer un tiempo de la televisión y de los teatros. Cuando al presentador le ocurrió esto, contó con el apoyo inesperado de su ex, Paco, con quien rompió su relación después de casi una década de noviazgo. Tras su ruptura a finales de 2017/principios de 2018, para Jorge Javier no fue fácil. Lo pasó muy mal cuando su ex se marchó de la casa que habían compartido durante tanto tiempo.

La ruptura de Jorge Javier y Paco fue muy dolorosa

Fue tan complicado para el presentador, que incluso puso a la venta la mansión que se había convertido en la vivienda habitual de la pareja en la urbanización La Florida, una de las más lujosas de Madrid. Jorge Javier Vázquez puso el cartel de «se vende» por cerca de casi cuatro millones de euros. Mucho se habló de que el motivo de poner a la venta esta increíble propiedad de más de 700 metros fue para intentar olvidar a su ex y no vivir entre cuatro paredes repletas de recuerdos juntos.

Por todo esto, llamó bastante la atención cuando Paco se convirtió en el mayor apoyo de Jorge Javier Vázquez en los momentos tan complicados tras sufrir un ictus. Y es que Paco, al que el presentador comenzó a llamar “P” cuando rompieron, fue uno de los primeros en acudir a su lado cuando ingresó en el hospital. De hecho, incluso en las posteriores visitas y revisiones médicas, el presentador fue acompañado por quien era su expareja. Fue entonces cuando surgieron las dudas: ¿ex o pareja? ¿En qué punto estaba su relación por aquel entonces? ¿y ahora?

Paco se ha convertido en una persona clave en su vida

Jorge Javier Vázquez siempre fue tajante con la relación: «Nada de relaciones. Paco se está quedando en casa para echarme un cable, pero no hemos hablado de reconciliarnos ni nada, somos muy británicos. ¿Para qué vamos a hablar si vamos a discutir?», dijo por aquel entonces cuando fue preguntado sobre si habían mantenido alguna conversación tras su ruptura. El presentador también tuvo unas bonitas palabras para él: «Paco ya forma parte de mi familia. No sé dentro de un tiempo cómo será, pero él es ya de mi familia. Es uno de los hombres de mi vida, pero tengo 50 años y cuantos más haya, mejor».

De esto hace ya casi un año. Y ahora, ¿en qué punto está la relación entre Jorge Javier y su ex? Lo cierto es que el presentador nunca ha escondido sus relaciones sentimentales y no se ha escondido sobre su vida sexual. La estrella de Mediaset sigue manteniendo una excelente relación con Paco, pero de momento solo como amigos. De hecho, él busca el amor y no se cierra a modernizarse con tal de ocupar su corazón.