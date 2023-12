Concha Velasco ha fallecido este sábado, 2 de diciembre, en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, tan solo unos días después de haber cumplido 84 años. Sus hijos, Manuel y Paco, han confirmado la noticia a través de un comunicado y este fin de semana se llevará a cabo una solemne despedida a la eterna 'chica yeyé': este sábado se abrirá una capilla ardiente en el teatro La Latina y el domingo se celebrará una misa en la Catedral de su Valladolid natal, donde después será enterrada junto a Miguel Delibes y José Zorrilla.

Artistas, políticos y amigos se despiden de Concha Velasco a través de las redes sociales

No solamente familiares, amigos y seguidores se despedirán de la intérprete en estas ceremonias, sino que multitud de famosos han inundado las redes sociales con numerosos mensajes de despedida, cariño y admiración por Concha Velasco. Dos grandes de la televisión, Jorge Javier Vázquez y María Patiño, han querido decirle el último adiós a través de sus perfiles de X, antiguo Twitter, e Instagram. El presentador catalán ha compartido una imagen de la joven Conchita acompañado de una emotiva frase: "Esa estrella que ves a lo lejos eres tú. Concha. La Velasco. Nuestra para siempre".

Por su parte, la presentadora de 'Socialité' ha publicado una imagen reciente con ella y su hijo Manuel en la que se despedía visiblemente emocionada: "Querida Concha Velasco, marcaste mi vida por motivos que tú y yo sabemos. Eres y serás eterna para todos los que te admiramos y queremos. Gracias a Manuel y a Paco por cuidarla, amarla... Buen viaje chica Ye Ye". Además, Patiño le ha querido hacer un particular homenaje en su programa de 'Telecinco' dedicándole unas bonitas palabras.

Mensajes que la recuerdan como la gran actriz que era

Grandes amigos de la actriz, como Raphael, también se han unido a este singular homenaje. Con una foto de ellos dos, el artista la ha recordado como la gran intérprete que era: "Hasta siempre, queridísima amiga Concha… Grande y totalmente maravillosa!!". Lolita también se ha sumado a los mensajes de despedida, con una imagen en blanco y negro: "Te has ido, y los que nos quedamos aquí siempre te echaremos de menos, artista completa, bailarina en tus comienzos, y una gran actriz después, en la comedia en el drama en musicales, cine, tv, teatro, ay concha esos ojos tuyos son difícil de olvidar, dejas un lugar vacío en el arte, agradecida por haber aprendido de ti como artista y como persona, besos a tu familia, y tú descansa descansa Concha".

Otras personalidades del mundo de la interpretación no han querido dejar pasar esta oportunidad para recordar lo importante que fue Concha Velasco en sus vidas. Este ha sido el caso de Ana Milán, que compartía una bonita imagen de ellas dos juntas: "Un día, hace muchos años desayunamos por primera vez en Bilbao, ese día me enseñaste muchas cosas. En mitad de una tostada me dijiste: tú sonríe, sonríe siempre, cuando no sepas qué hacer sonríe también. No fueron pocas las lecciones que me diste. Te voy a admirar siempre. Dejas un legado para todas las actrices. Dejas miles de anécdotas para la vida. Nos vemos, Concha. Voy a echarte de menos…".

Los políticos también le dan su último adiós a Concha Velasco

La primera política en reaccionar a su muerte ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Los españoles perdemos una gran actriz, cantante, presentadora… una gran persona muy querida y admirada por todos: Concha Velasco. Enferma en sus últimos años, siempre mantuvo intacto el genio y el humor". Además, la presidenta ha acudido personalmente al homenaje que se le ha hecho este sábado en el teatro de La Latina. También lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha tenido un momento para dedicarle unas tiernas palabras: "Concha Velasco es historia de España. Grande entre las grandes. Una de las más carismáticas artistas españolas. Con su muerte se va un mito de la cultura española. Valiente, comprometida y referente de nuestra cultura en mayúsculas: cine, teatro, música, televisión. Todo mi cariño para su familia y amigos. Descanse en paz".