Jorge Javier Vázquez ha decidido dar al traste con su autoimpuesta 'reclusión' mediática de una forma más que sorprendente. El catalán volverá a ponerse frente a las cámaras, algo que no sucedía desde la cancelación de 'Sálvame' y el batacazo de su nueva aventura profesional, 'Cuentos chinos''. La última vez que le vimos 'en vivo y en directo' fue en la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, el pasado 13 de octubre. Además de estar presente en el feliz enlace, tuvo un papel protagónico durante la ceremonia. No solo ejerció de padrino, sino que fue el encargado de llevar a la novia al altar. El presentador no dudó en ningún momento en estar al lado de la hija de su 'archienemiga' por antonomasia en uno de los días más felices de su vida. A Isabel Pantoja le dedicó unas sentidas palabras para que rectificara su decisión de no acompañar a su hija. Valga recalcar que no surtieron efecto. Ahora, el también escritor afronta un nuevo reto laboral de la mano del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

La sintonía de Jorge Javier Vázquez y Pedro Sánchez que comenzó en 'Sálvame'

La decisión de Jorge Javier Vázquez llega después de su último y comentado post en redes sociales. El de Badalona reaparecía en su Instagram hace menos de un mes para compartir un polémico comentario que no pasó desapercibido para sus cerca de un millón de seguidores. "Perro, hazme tuyo una vez más. Feijóo va a durar en el Congreso lo que 'Cuentos chinos' en Telecinco", escribía. La citada publicación coincidía con la investidura de Pedro Sánchez, al que se refería como 'perro'. Esto al tiempo que evidenciaba su animadversión hacia el líder del Partido Popular. Junto a su comentario, una sugerente imagen de él en bañador mostrando cuerpo en forma.

No es la primera vez (ni será la última) que Jorge ha mostrado en público sus preferencias políticas e ideológicas. Así como su afinidad con el presidente del PSOE. Prueba de ello, una de sus frases más célebres que pronunció en el extinto 'Sálvame': "Este programa es de rojos y maricones". Unas palabras que le valieron, a su vez, la simpatía de Pedro Sánchez con el que, poco a poco, fue forjando una buena relación de amistad. De él, el político llegó a decir "Es un monstruo de la televisión", en el programa 'Lo de Évole'. Tanta es la afinidad del presidente de Gobierno con Jorge que ha querido contar con él para una importante cita.

Pedro Sánchez deposita su confianza en el expresentador de 'Sálvame'

El próximo lunes 11 de diciembre, Jorge Javier Vázquez será el encargado de presentar el libro de su amigo Pedro Sánchez, 'Tierra firme'. El expresentador ejercerá de moderador en una charla que mantendrán la escritora Ángeles Caballero y el presidente del Gobierno. Con este gesto, el político se reafirma en su amistad con el presentador y, valga decir, en la admiración que le profesa en el ámbito profesional. El lugar elegido para esta cita inverosímil será el Círculo de Bellas Artes, en Madrid. Será entonces cuando podremos comprobar la buena sintonía que existe entre estos dos hombres. Y, de paso, ver a Jorge Javier, de nuevo, frente a las cámaras haciendo lo que mejor se le da: presentar.