Jorge Javier Vázquez explica los motivos de su baja y lanza un mensaje de despedida: “Hasta siempre”

Mediaset anunciaba el pasado 23 de mayo, un meses antes de la cancelación de 'Sálvame', la baja médica temporal de Jorge Javier Vázquez. Un día después de este anuncio, el presentador reaparecía junto a Rocío Carrasco y lo hacía para acudir al teatro. Desde entonces, poco o nada de sabe del presentadora. Hasta ahora. El de Badalona ha roto su silencio sobre su ausencia en televisión y ha reconocido que ha llegado el momento de escuchar a su cuerpo y a su mente.

Con una imagen en la que aparece sentado en un banco mirando al horizonte , Jorge Javier Vázquez ha vuelto a reaparecer en redes sociales para romper su silencio sobre su baja médica. En su escrito, el presentador ha dejado claro que no tiene una fecha concreta para volver a la pequeña pantalla y utiliza sus palabras para despedirse de la audiencia. "Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy", comienza a escribir.

Tras esto, Jorge Javier Vázquez insiste en que ahora mismo para él es necesario hacer un alto en el camino y lanza un mensaje de despedida a sus espectadores: "Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir 'Hasta siempre'. 'Hasta cuando pueda'. 'Hasta que surja'. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena".

El mensaje rápidamente ha corrido como pólvora por las redes sociales y muchos han querido dedicarle unas palabras de cariño al de Badalona. Entre ellos, varios rostros conocidos han querido dejarle claro que lo más importante ahora mismo es su salud. "Jorge millones de abrazos", le escribía Elena, madre de Adara. "Escucharse, atenderse. Resintonizar. No hay nada mejor", afirmaba el actor Secun de la Rosa. Ademas, sus compañeros no han dudado en poner infinitos emojis del corazón rojo.

El premonitorio mensaje de María Patiño sobre Jorge Javier Vázquez

Un mensaje con el que el de Badalona anuncia su retirada de la televisión y deja patente que no estará en las próximas semanas al frente de sus programas. Estas palabras llegan una semana después de que María Patiño le dedicara unas extrañas palabras al presentador. "Estás aquí con nosotros. Siempre vas a estar. Te mando un beso enorme", decía la presentadora.