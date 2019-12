2 Misterio sobre la nueva operación

Jorge Javier Vázquez ha preferido guardarse los detalles de su nueva intervención, aunque no ha tenido reparos en informar de que los médicos le han recomendado pasar de nuevo por quirófano. Ha asegurado que esta nueva operación no tiene nada que ver con el ictus sufrido el pasado mes de marzo, aunque no se sabe si esta afirmación radica en que no reviste la misma gravedad o, por otro lado, que no se trata de la misma causa.