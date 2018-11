Así ha logrado Jorge Javier Vázquez quitarse 15 kilos y todos los miedos

Desde hace unos meses, Jorge Javier Vázquez es completamente un hombre nuevo. Se ha quitado un gran peso de encima y no solo nos referimos a cuestiones amorosas, ahora que disfruta de la soltería, sino también en el sentido más estricto, dado que ha perdido 15 kilos que le han rejuvenecido no solo físicamente, sino también el alma.

Jorge Javier Vázquez, no se guarda el secreto

El secreto del éxito suele ser eso, un secreto, porque nadie lo comparte con el resto. Ahora bien, el presentador es generoso y no ha tenido reparos en declarar a viva voz lo orgulloso que está por la decisión que tomó hace ya un año, concretamente en octubre de 2017, cuando inició la dieta que le cambiaría la vida (y el cuerpo).

La dieta que por fin cumple la promesa

Jorge Javier Vázquez asegura haber probado todas y cada una de las dietas milagros que han salido al mercado o le han comentado amigos y familiares. Eso sí, nunca ha conseguido los efectos prometidos. Sin embargo, desde hace un año ha seguido a rajatabla los preceptos de la dieta Pronokal, con la que por fin ha logrado perder los 15 kilos que le pesaban más en el ánimo que en el físico.

El empujón que necesitaba

Desde que tiene uso de razón se había propuesto perder peso. Ahora bien, con ejercicio y alimentación no lograba conseguir los resultados deseados y necesitaba un empujón. Así lo ha declarado en un acto celebrado esta semana, después de que los reporteros se interesasen por el renovado aspecto físico del que presume constantemente en sus redes sociales. Con Pronokal logró acabar con los 5 kilos que se le resistían, después de haber perdido antes otros tantos con régimen y ejercicio.

Una vida al borde del precipicio

Jorge Javier Vázquez no para. Su auténtica casa está en los pasillos y platós de Mediaset: “Me hago tres noche, dos diarios y el teatro”, reconoce el presentador, que asegura que pese al trote que bien podría desgastar a cualquiera, él logra mantener el ritmo sin problemas: “Me encuentro con más energía”, asegura, pese a estar a dieta para mantener el éxito de su particular ‘operación bikini’.

¿Qué ha hecho Jorge para adelgazar?

Tal y como ha explicado en la citada convocatoria, Jorge Javier Vázquez lo primero que eliminó de su dieta fueron los carbohidratos. También esa copilla de vino diaria que le alegraba el día cuando terminaba su jornada laboral. Eso sí, también entiende que vivir es darse de vez en cuando algún que otro caprichito, por lo que una vez a la semana se perdona algún que otro exceso.

Encantado con la dieta Pronokal

“Me gusta mucho la disciplina que tiene esta dieta. Cuando consigues ser dueño de ti mismo, te sientes muy orgulloso. Yo hago meditación, deporte una hora y media al día, cinco días a la semana y a la tele me llevo siempre mi táper”.

Su ex no ha podido disfrutar de su nuevo cuerpo

Jorge Javier rompió con su novio hace ya un año, coincidiendo con la dieta que se propuso hacer con Pronokal. Ahora solo piensa en que su ex no ha podido disfrutar del éxito de su renovado físico, y se conformó con “al dos veces yo”, decía entre risas. Prefiere no pensar mucho en el amor, no busca relaciones largas y quiere disfrutar lo máximo posible de la soltería, pero esa de las frenéticas, en las que los hombres pasan por su vida sin hacer demasiado ruido, pero dando muchas alegrías.

Es momento de disfrutar de su nueva figura

