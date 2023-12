El pasado 29 de noviembre se estrenaba uno de los documentales más esperados para los seguidores del mundo 'influencer', 'Pombo' aterrizaba en Prime Video dispuesto a revolucionar las redes, y vaya si lo ha hecho. Aunque son muchos los que adoran a las hermanas, sobre todo a María, que ha conseguido más de tres millones de seguidores en su perfil social de Instagram (y eso crece por días), el documental también ha suscitado numerosas críticas. "¿Son realmente una familia normal? ¿Es tan idílica su relación como nos hacen ver? ¿Se llevan bien las hermanas? ¿Están en crisis María Pombo y Pablo Castellano?" Desde luego, si algo ha levantado el documental, son preguntas, y sospechas...

Así lo ve, al menos, Jorge Javier Vázquez, que no ha dudado en dar públicamente su opinión, a través de su blog para Lecturas, sobre el 'docu reality'. "He visto más vida en un tanatorio que en el reality de las Pombo", comienza diciendo, ya con esta premisa intuimos que no es demasiado de su agrado, pero su crítica no se queda ahí: "Es como ver crecer una planta. Lo cual me parece tan inquietante como atractivo. ‘Las Pombo’ me recuerda mucho a esas películas francesas en las que no pasa nada porque lo importante es lo que no pasa. Lo que no se cuenta. Lo que se intuye. Lo que sospechas", señala el presentador, que no se ha cortado a la hora de decir qué es lo que ha intuido de su relación tras ver el documental.

Según Jorge Javier, cuesta conectar con las chicas ya que se muestran "herméticas" y hasta cree que hay rivalidad entre las hermanas y que, aunque se quieren, se critican y se juzgan entre ellas. Tiene claro que en esa casa debe haber broncas monumentales aunque no hayan mostrado ninguna. No parece creerse, en absoluto, eso de que son una familia idílica, por eso de "dime de qué presumes...", pues eso.

"Ninguna de las hermanas, por cierto, destaca tampoco por su simpatía. En realidad, no destacan por nada, he ahí el milagro", añade el presentador, que no duda en comparar el 'reality' con el que fue su programa durante tantos años, 'Sálvame': "Tienen mucho que ver ‘Sálvame’ porque son capaces de tener a la gente enganchada horas, días, años, sin contar absolutamente nada. Y eso, bien lo sé, es algo dificilísimo", zanja.

Desde luego las opiniones son muy diversas y es que hay quienes consideran (sobre todo los más fieles seguidores de la familia) que lejos de mostrarse herméticas, las hemos podido ver en su faceta más cotidiana y natural y conocerlas un poquito más, y mejor. Celebran el documental y ya esperan, con ansias, la segunda temporada, que por cierto aún no tiene fecha de estreno. Sobre gustos, ya sabéis, no hay nada escrito.