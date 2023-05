Jorge Javier Vázquez contra Tamara Falcó: "Es antipatiquísima fuera de cámaras"

De un tiempo a esta parte Jorge Javier Vázquez ha dicho sin pelos en la lengua qué opina de Tamara Falcó. Nos remontamos a hace tan solo unos meses cuando cargó contra la aristócrata por sus palabras en un congreso en México, donde dio su opinión sobre la sexualidad. "Eres un absoluto fraude, recapacita porque aparte de ser una mentira, eres un elemento muy nocivo y dañino para esta sociedad", dijo el catalán tras escuchar a la aristócrata. Pues bien, este martes 16 de mayo ha vuelto a cargar contra ella. "Es antipatiquísima y tengo pruebas", ha comenzado diciendo.

El presentador se estaba guardando esta información, pero el final de 'Sálvame' ha precipitado que muchos de sus colaboradores y presentadores se armen de valor y digan todo lo que piensan. Tras escuchar a Tamara Falcó asegurando que se había enterado ahora por la prensa de que se había quedado sin vestido de novia, ni diseñadoras que lo elaboraran, Jorge Javier sacaba la artillería pesada. "Te lo voy a decir ya, para qué esperar al 23 de junio: hay una Tamara delante de las cámaras y otra detrás. Cuando no hay cámaras es antipatiquísima. Punto y pelota. Tengo pruebas", continuaba. De este modo, dejaba claro que no siente ninguna simpatía por ella, mucho menos después de las últimas noticias y de la supuesta actitud que ha tenido con Sophie et voilà, con quienes no ha terminado en buenos términos.

Con la intención de desenmascarar a Tamara Falcó, de quien cree que la sociedad tiene una idea equivocada, Jorge Javier dejaba ver que desde hacía mucho tiempo callaba tales datos. "Porque siempre me lo he callado y ya no puedo más", comentaba. Considera que la marquesa "se cree por encima del bien y del mal", un sentir que también ha sido muy comentado en las redes sociales, pero ¿dará la cara la hija de Isabel Preysler en los próximos días?, ¿responderá a Jorge Javier pronto? Solo el tiempo lo dirá.