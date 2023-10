Vídeo: @asraf_beno

La advertencia de Jorge Javier Vázquez a Isabel Pantoja con la que quiere remover su conciencia

Jorge Javier Vázquez no va a dejar sola a Isa Pantoja uno de los días más especiales de su vida. Y así se lo ha hecho saber a su madre a través de una extensa casa en la que la insta a que no cause baja. A Isabel Pantoja no se la espera el 13 de octubre en la celebración de la boda de su hija. Como no asistió este pasado martes a su ceremonia civil con la que la pequeña del clan oficializó ante la ley que Asraf Beno y ella ya son marido y mujer. El presentador del extinto 'Cuentos chinos' le advierte que se va a arrepentir.

"Ojalá vayas. Porque a lo mejor, dentro de unos días, o meses, o años, piensas que ojalá hubieras ido. Y quizás ese pensamiento te provoque dolor, tristeza, pena", le escribe en una misiva que ha publicado 'Lecturas'. Al contrario que en otras ocasiones, el de badalona ha mostrado su versión más diplomática a la hora de dirigirse a la madre de Isa, a la que ha criticado más de una vez. Especialmente cuando le ha tocado señalar la relación que mantiene con su hijo Kiko Rivera.

La petición más sincera del presentador para que la tonadillera y él se sienten a hablar de sus diferencias

"Te conozco más de lo que crees, y estoy convencido de que esta situación te está provocando muchos lloros. Por eso me gustaría poder charlar contigo", le propone Jorge Javier Vázquez a la tonadillera en su carta. Esto al tiempo que reconoce que retomar el vínculo que algún día les unió es casi imposible. "Los dos solos, sin nadie alrededor. Un encuentro en mi casa, tirados en el sofá. Tú fumando con un refresco de cola y yo con otro, que hace tiempo que no bebo", añade.

"Te acabo de escribir, Isabel, que me gustaría charlar contigo. Hubo una época que tuvimos complicidad. Que pasábamos horas al teléfono. Que nos reíamos. Hubo una época, también, en la que nos llevábamos a matar. Y que libramos una guerra sin cuartel que, hora es ya de reconocerlo, nos mantenía muy vivos", se refiere a su relación de amor y odio.

"Hoy estás a tiempo de evitarlo", le apremia Jorge a Isabel para que no se pierda el día especial de su hija

Para terminar, el presentador del extinto 'Sálvame' le insta a que recapacite. Que rompa "ese muro de cristal" que le impide "tomar la decisión de ir" y acuda a la boda de Isa Pantoja y Asraf. Que esté al lado de su hija en uno de los días que pasarán a la historia de sus recuerdos vitales más memorables. "Hoy estás a tiempo de evitarlo", le apremia, casi a modo de ruego.

A mediados de septiembre, Jorge Javier Vázquez ya le lanzó un capote a Isa Pantoja, con dardo incluido hacia su madre. Fue durante una emisión de 'Cuentos chinos', cancelado después de 18 días en antena. "Estoy harto de los rechazos que ha sufrido esta niña a lo largo de su vida. Y he dicho, conmigo no va a sufrir ningún rechazo. Haz conmigo lo que quieras", sentenciaba. Con estas palabras, confirmaba que aceptaba la propuesta de la hija de Isabel Pantoja de ser su padrino y llevarla al altar en su boda.

A pesar del batacazo que supuso el fin de su nuevo proyecto profesional, Jorge se mantiene firme en su decisión de estar al lado de Isa en su boda. Será entonces cuando le veamos reaparecer ante las cámaras y la expectación es máxima. La gran celebración tendrá lugar en la exclusiva hacienda 'Al Baraka', en el municipio de Alcalá de Guadaira (Sevilla), el próximo viernes.