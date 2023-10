A Jorge Javier Vázquez le tocó asumir un importante papel en la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno el pasado viernes 13 de octubre. El presentador no solo ejerció de padrino, sino que fue el responsable de llevar a la flamante novia al altar para reencontrarse con su ya marido. Días antes, la pareja ya se había dado el 'sí, quiero' en una íntima boda civil a la que solo acudieron tres invitados: el hijo de la hija de Isabel Pantoja, Albertito: su suegra y su representante. La celebración posterior en Sevilla reunió a los seres más queridos del matrimonio, entre ellos, el de badalona. Fiel a su estilo de no callarse lo que piensa, Jorge ha salido en defensa públicamente de Isa y ha cargado contra las duras críticas que ha recibido por parte de Pepa Jiménez.

Las duras críticas contra Jorge Javier Vázquez que él no ha podido dejar pasar: "Una ceremonia es cuando te casa un cura"

"Fue una boda maravillosa", confesó Jorge Javier Vázquez nada más celebrarse el matrimonio de Isa Pantoja y su pareja desde hace algo más de cinco años. Fue, además, uno de los primeros invitados en llegar a la exclusiva hacienda Al-Baraka donde tuvo lugar en enlace que reunió a muchos de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. "En ningún momento dudé en ser su padrino", quiso aclarar antes de cruzar las puertas de la finca sevillana. Todavía vestido de calle, eso sí, y sin haber practicado el 'paseillo' hacia el altar con la novia, como él mismo indicó.

Como ilustre padrino, el también escritor no ha dejado pasar la oportunidad de revelarse contra unas palabras vertidas por Pepa Jiménez en el programa 'Mañaneros'. "Esto es un paripé, como en cualquier boda que se hacen paripés, que las hay. De famosos y de no famosos. Pero no me digáis que hay una ceremonia... Yo soy religiosa y una ceremonia es cuando te casa un cura. Aquí no había", se sinceraba la periodista en el programa de RTVE en el que colabora, conducido por Jaime Cantizano.

La tajante respuesta del expresentador de 'Sálvame' a Pepa Jiménez que salpica a la televisión pública

Lejos de quedarse callada, Pepa Jiménez ha continuado con su incendiarias palabras que dejaban entrever su disconformidad con la decisión de Asraf e Isa de casarse del modo que lo hicieron. Es decir, por lo civil y luego celebrar una fiesta por todo lo alto días después. "O un notario, sí, pero ellos ya se habían casado. El viernes no fue una boda, fue un paseillo". La periodista aprovechaba su momento de gloria en el formato de las mañanas de la televisión pública para referirse también a Jorge Javier Vázquez. "Con un padrino que llegó con el tiempo justo para hacer las fotos y marcharse. Es surrealista todo", terminaba.

Su alegato no ha pasado por alto para quien fuera la gran estrella de Telecinco (con permiso de Ana Rosa Quintana, por supuesto). El aludido ha echado mano de sus redes sociales para contestar sin miramientos y cargar contra ella, a la que se ha referido de forma sarcástica como "Esta gente de bien". Lo ha hecho a través de un tajante tuit que ha acompañado con el vídeo de Pepa Jiménez en el que vuelca su evidente malestar con el enlace de la pequeña de Los Pantoja.

"Da pena escuchar estos argumentos tan ramplones", ha contestado rotundo el expresentador de 'Sálvame' a su 'archienemiga'

"Esa gente de bien que no nos representa en la televisión pública. Da pena escuchar esos argumentos tan ramplones en la televisión de todos. Luego nos preguntamos por qué los jóvenes están dejando de ver la tele", ha compartido con sus cerca de 800 mil seguidores en Twitter. El 'zasca' de Jorge Javier Vázquez, que también salpica de manera directa a RTVE, ha recibido un aluvión de 'Me gustas' y otros tantos retuits.

Ahora habrá que esperar a ver si Pepa Jiménez le contesta. Jorge y la periodista son viejos "enemigos" y una de las pocas personas que se ha atrevido a plantarle cara en el pasado. La bronca más sonada la protagonizaron cuando la periodista denunció haber sido víctima de un complot por parte de 'Sálvame' que le valió la enemistad de Belén Esteban. Pepa llevó el hecho a los juzgados y ganó la demanda que obligó a La Fabrica de la Tele a indemnizarla con 2.000 euros. También debieron extenderle un perdón público en el 'Deluxe' que le llegó a las 2:30 de la mañana, antes de que el programa llegara a su fin.