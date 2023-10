Jorge Javier Vázquez se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la boda Isa Pantoja. Desde que confirmara que va a ejercer de padrino de su matrimonio con Asraf y va a ser el encargado de llevarla al altar, ha recibido los aplausos de muchos de sus compañeros. El último, Joaquín Prat, quien no ha querido dejar pasar la oportunidad de alabar al presentador por el papel tan importante que ha decidido asumir, a pesar de no estar atravesando su mejor momento en lo que a vida laboral se refiere.

Jorge Javier Vázquez se posiciona, indirectamente, en la disputa que mantienen Isa Pantoja y su madre

Este viernes 13 de octubre Jorge Javier Vázquez será uno de los tantos rostros conocidos que presenciará uno de los momentos más felices en la vida de Isa. La pequeña de los Pantoja, que ya está casada con Asraf Beno por la vía civil, celebrará su unión, rodeada de sus seres más queridos. No, en cambio de su familia. La sonada ausencia de Isabel Pantoja y de su hijo -y hermano de la novia-, Kiko Rivera, resuena con fuerza. Pocos son los que defienden esta posición en la que madre e hijo se han atrincherado desde que conocieran la noticia del enlace.

Tampoco lo entiende el presentador del extinto 'Cuentos chinos'. Recientemente, el padrino de Isa le envió una carta abierta a la tonadillera instándole a que recapacite. "Te conozco más de lo que crees, y estoy convencido de que esta situación te está provocando muchos lloros. Rompe ese muro de cristal. Hoy estás a tiempo de evitarlo", le escribía.

"Siempre ha creído en mi cuando nadie cuando nadie creía en mí"

Fue a principios de julio cuando la hija de Isabel Pantoja le lanzó a Jorge Javier Vázquez una solicitud muy personal en el plató del 'Deluxe' (sin él presente). Dijo entonces que le gustaría que fuera su padrino y la persona encargada de llevarla al altar. "Para mí sería un honor", aseguró en pleno directo.

"Ha sido como mi padrino televisivo, siempre ha creído en mí cuando nadie creía en mí. Cuando han pasado cosas familiares, no se ha achantado y él ha dado la cara por mí", añadía Isa, visiblemente emocionada. Casi dos meses después, Jorge Javier confirmaba que asumiría el importante papel que Isa le había asignado en su boda. "Estoy harto de los rechazos que ha sufrido esta niña a lo largo de su vida. Y he dicho, conmigo no va a sufrir ningún rechazo", indicaba.

Las bonitas palabras de Joaquín Prat este viernes no han caído en saco roto. Un gesto con su excompañero de cadena que dejan entrever lo que el presentador piensa sobre las sonadas ausencias de la boda de Isa. "Chapó por Jorge. Algunos por h o por b no vamos, pero ahí está él para llevar a la niña al altar", ha dicho en pleno directo, confirmando, así mismo, que él no asistirá al matrimonio.

Otra que tampoco asistirá es su exjefa, Ana Rosa Quintana, para quien la postura de Isabel madre e hijo es imperdonable. "¿Quién se casa en mitad de un puente? La gente tenemos familia y hay que organizarnos", añadía para justificar su no asistencia al matrimonio, que tendrá lugar en la xclusiva hacienda Al Baraka, en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira.