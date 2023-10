Jorge Javier Vázquez acude de urgencias a un hospital

A Jorge Javier Vázquez le vimos por última vez el pasado 13 de octubre. No se quiso perderse por ningún motivo la boda de su protegida Isa Pantoja y Asraf Beno, donde tenía un importante papel que cumplir. No solo fue el encargado de ejercer de padrino del matrimonio, sino que se prestó a llevar a la flamante novia hacia el altar. Desde la cancelación de 'Cuentos chinos', el presentador no se ha prodigado en redes sociales ni mucho menos en eventos públicos. Lo mismo sucedió cuando Mediaset puso fin a 'Sálvame' y Jorge tuvo que cogerse la baja médica por el batacazo que supuso para él la decisión de los mandamás de Telecinco. Ahora se ha sabido que ha tenido que acudir de urgencias al hospital aquejado de un dolor que le ha obligado a buscar atención médica.

No corren buenos tiempos para Jorge Javier Vázquez, a pesar de que en la boda de la hija de Isabel Pantoja se le pudo ver muy animado y amable con la prensa. Días después del enlace, el de badalona ha tenido que pasar por el hospital. Más exactamente, por el pabellón de urgencias del Hospital La Zarzuela, en Madrid. Una visita que ha encendido todas las alarmas sobre su estado de salud.

Según 'El Español, Jorge estaba sintiendo un fuerte dolor en el brazo izquierdo por el que se habría visto obligado a s desplazarse al centro. Cabe recordar que hace 13 años, en 2010, tuvo que ser intervenido de una fractura del apófisis coronoide en este mismo brazo después de caerse en la ducha. Desde que protagonizara este incidente casero, "todo apunta a que este hecho sigue martirizándole y dándole algún que otro susto de vez en cuanto", escriben desde el diario.